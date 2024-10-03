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جنبلاط: نُثمن عالياً المساعدات الأردنية التي سبقت الآخرين

10/3/2024 2:52:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) على وَقع توجّس الوزير اللبناني السابق وليد حنبلاط من إطالة أمد الحرب، نشر عبر منصة "إكس": "في انتظار أن تُقرّر الدول عمليّاً مساعدة لبنان في تلبية حاجاته في موضوع النازحين، نُثمّن عالياً المساعدات الأردنية التي سبقت الآخرين".

وتسلم لبنان، يوم أمس الأربعاء، دفعة مساعدات أردنية جديدة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

ووصلت المساعدات الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وكان في استقبالها العميد ادمون كادو مندوبا عن قائد الجيش اللبناني، حيث عبر عن شكر قيادة الجيش للمملكة الأردنية وقيادتها الهاشمية على دعمها المستمر ووقوفها الدائم الى جانب الشعب اللبناني.


وكانت طائرة مساعدات ثالثة أرسلتها القوات المسلحة الأردنية قد غادرت إلى لبنان، أمس الثلاثاء، وتحمل مساعدات ومواد أساسية، للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.

وتأتي هذه المساعدات من الجانب الأردني في إطار المساندة والدعم لتجاوز الظروف الصعبة، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر حتى فجر الثلاثاء عن ما لا يقل عن 1057 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2950 جريحًا، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.









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