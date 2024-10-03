ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1974 شهيدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان إلى 1974 بينهم 127 طفلاً و261 امرأةً إضافةً إلى 9384 جريحاً منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وتدميرا واسعا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.
وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد تعرضت لقصف استهدف مقرا للدفاع المدني، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين.
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