فنادق ليفا تعلن عن علامتها الفاخرة الجديدة زين من ليفا والانطلاقة من السعودية

MENAFN - AETOSWire) أعلنت فنادق ليفا، العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة، عن إطلاق علامتها الفندقية الفاخرة الجديدة "زين من ليفا" من فئة الخمس نجوم، وذلك خلال قمة مستقبل الضيافة في دبي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في سوق الضيافة الفاخرة بالمنطقة.

ومن المقرر أن تشهد المملكة العربية السعودية إقامة أول فندق ضمن سلسلة فنادق "زين من ليفا"، حيث ستقدم تجربة فاخرة فريدة من نوعها تلبي تطلعات المسافرين المميزين.

رحلة فنادق ليفا

بدأت فنادق ليفا رحلتها في عام 2019 بإطلاق أول فنادقها، وهو فندق 4 نجوم في دبي. ومنذ ذلك الحين، نمت العلامة التجارية بشكل كبير، حيث تدير الآن 11 فندقاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وفقاً لتقرير صادر عن كوليرز إنترناشيونال، من المتوقع أن ينمو سوق الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك نتيجة زيادة عدد السياح الوافدين والتزام المنطقة بتنويع اقتصاداتها. وقد استفادت ليفا من هذا السوق من خلال اعتماد الابتكار والتكنولوجيا والخدمات المخصصة، مما يميزها كعلامة تجارية ذات تفكير مستقبلي. إن تقديم زين من ليفا هو خطوتها الجريئة التالية، التي تتماشى مع رؤية الشركة للتطور في قطاع الضيافة.

زين من ليفا: علامة تجارية فاخرة ذات هدف أسمى

تعيد زين من ليفا تعريف الفخامة من خلال التركيز على إثراء التجارب التي تجمع بين الحواس والعقل. كما تسعى سلسلة فنادق زين من ليفا إلى تقديم تجارب غنية تثري الروح وتنقي العقل. حيث تؤكد دراسة أجرتها سكيفت للأبحاث أن 65% من المسافرين العالميين الباحثين عن الرفاهية يفضلون التجارب التي توفر لهم النمو الشخصي واكتشاف الذات، مما يعكس تحولاً عن مفهوم الرفاهية التقليدية. لذلك تم تصميم "زين من ليفا" للضيوف الذين يبحثون عن رحلات داخلية واستكشاف خارجي على حد سواء، حيث يقدم تجربة متوازنة ومنسقة بعناية تعكس أفضل ما في العالمين.

وفي تعليقه على هذه الخطوة الهامة قال جيه إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ليفا:

”لقد أطلقنا زين من ليفا لتلبية الرغبات المتغيرة للمسافرين العصريين الباحثين عن الرفاهية. حيث يتطلع الضيوف اليوم إلى أكثر من مجرد أجواء جميلة، إنهم يبحثون عن تجارب ذات مغزى يكون لها صدى على المستوى الشخصي. تجسد علامة "زين من ليفا" قناعتنا بأن الرفاهية الحقيقية للمستقبل تكمن في إثراء الروح وإشراك الحواس. حيث صُممت هذه العلامة التجارية لتقدم تجارب راقية تلهم التأمل الداخلي والاستكشاف الخارجي.“

انطلاقة "زين من ليفا" في المملكة العربية السعودية

من المقرر أن يتم افتتاح أول فندق تحت علامة زين من ليفا في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مبادرة رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10% بحلول عام 2030. تقود هذه الطفرة في السياحة إلى نمو سريع في قطاع الضيافة، حيث من المتوقع أن ينمو قطاع الفنادق في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12% بين عامي 2022 و2026و. سيقدم الفندق الجديد من فئة 5 نجوم وسائل راحة عالمية المستوى وتجارب مصممة بعناية فائقة مصممة خصيصاً للمسافرين المميزين والزوار الذين يتطلعون إلى استكشاف الثقافة الغنية في المنطقة. حيث تم تصميم الفندق ليجمع بين الثقافة المحلية والتطور العالمي، وسيوفر الفندق بيئة للضيوف للشروع في رحلات استكشاف الذات والاستكشاف الخارجي.

وعد زين: الارتقاء بالحواس

يتجسد جوهر زين من ليفا في وعد علامته التجارية بـ” الارتقاء بالحواس“. حيث يقدّر المسافرون المميزون اليوم التجارب التي تتجه إلى جميع حواسهم، حيث يعطي 78% من المستهلكين العالميين الأولوية للخدمات الشخصية التي تعزز تجربتهم الشاملة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة بين آند كومباني. ينصب تركيز علامة "زين من ليفا" على تعزيز التجارب الحسية للضيوف، مما يخلق تفاعلاً بين المغامرة الخارجية والتأمل الداخلي. حيث تمزج كل منشأة من منشآتها بين النمو الشخصي والسكينة واكتشاف الذات مع وسائل الراحة المتطورة والخدمة الاستثنائية، مما يوفر تجربة ضيافة تغذي الجسد والروح على حد سواء.

الاستثمار الاستراتيجي والخطط المستقبلية

لدعم نمو علامة زين من ليفا التجارية، تلتزم فنادق ليفا باستثمار أولي بقيمة 15 مليون دولار، مع خطط للاستحواذ على 1200 غرفة فندقية في مناطق تشمل المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة، تحت علامة زين التجارية خلال عام 2027 القادم. يعكس هذا الاستثمار ثقة ليفا في إمكانات العلامة التجارية والطلب المتزايد على التجارب الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.