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زمن الإثارة وتأثير المعلقين

10/3/2024 2:45:15 PM
(MENAFN- Al Watan) الرياضة متنفس الجميع ؛ بها تحلو الجمعة مع الأحباب ، ويذوب من خلالها الروتين اليومي ، ويتجدد النشاط ، ويصفو الفكر ، وتبنى الذكريات الجميلة في إطار الثقافة الرياضية الرائعة ؛ بعيدا عن التعصب الرياضي المقيت ؛ ويجب أن يكون هذا الأسلوب ديدن كل رياضي ومشجع .
والرياضات بشتى مجالاتها عشق الجميع ، لكن رياضة كرة القدم تبقى هي المهيمنة على الساحة الرياضية ؛ يعشقها الكبير والصغير ، الذكور والإناث دون استثناء .
والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده عراب رؤية 2030 ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله - جعلت الرياضة السعودية يضرب بها المثل ، وحديث المجالس في مكان ؛ فقد مت الدعم اللامحدود و بسخاء لكل الرياضات ، وفي مقدمتها كرة القدم .
وظهر ذلك جليا في كل المسابقات المحلية والدولية ، سواء على مستوى المنتخبات أو النوادي .
فجلبت المحترفين المميزين من الخارج والداخل ؛ سعيا لتطوير الرياضة السعودية .
والجمهور الرياضي يستمتع بكل المسابقات الرياضية ، ومنها كأس الملك - حفظه الله ورعاه ، وبدوري روشن في كرة .
ولكن ما يلاحظ في الآونة الأخيرة ضعف بعض المعلقين الرياضيين؛ حيث افقدوا الجمهور متعة مشاهدة المباريات ، فتعليق البعض يفتقد الصوت الجميل ، وعدم سرد بعض المعلومات عن اللاعبين .
ومن كان يستمع للمعلقين الرياضيين السابقين يرى الفرق واضحا بينهم وبين الجيل الحالي فالمشاهدين يريدون أمثال العمالقة الكبار من المعلقين أمثال (علي داوود ، وزاهد قدسي، وسليمان العيسى ، ومحمد رمضان ، وإبراهيم الجابر .. . وغيرهم) رحم الله من مات ، وأمد الله في عمر من بقي على قيد الحياة .
فحبذا العناية في اختيار المعلقين الرياضيين ؛ ليستمتع الجمهور عند مشاهدة المباريات .

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