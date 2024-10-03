زمن الإثارة وتأثير المعلقين

(MENAFN
- Al Watan)
الرياضة متنفس الجميع ؛ بها تحلو الجمعة مع الأحباب ، ويذوب من خلالها الروتين اليومي ، ويتجدد النشاط ، ويصفو الفكر ، وتبنى الذكريات الجميلة في إطار الثقافة الرياضية الرائعة ؛ بعيدا عن التعصب الرياضي
المقيت ؛ ويجب أن يكون هذا الأسلوب ديدن كل رياضي
ومشجع .
والرياضات بشتى مجالاتها عشق الجميع ، لكن رياضة كرة القدم
تبقى هي المهيمنة على الساحة الرياضية ؛ يعشقها الكبير والصغير ، الذكور والإناث دون استثناء .
والمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده عراب رؤية 2030 ولي العهد
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله - جعلت الرياضة السعودية يضرب بها المثل ، وحديث المجالس في مكان ؛ فقد مت الدعم اللامحدود و بسخاء لكل الرياضات ، وفي مقدمتها كرة القدم .
وظهر ذلك جليا في كل المسابقات المحلية والدولية ، سواء على مستوى المنتخبات أو النوادي .
فجلبت المحترفين المميزين من الخارج والداخل ؛ سعيا لتطوير الرياضة السعودية .
والجمهور الرياضي يستمتع بكل المسابقات الرياضية ، ومنها كأس الملك - حفظه الله ورعاه ، وبدوري روشن في كرة .
ولكن ما يلاحظ في الآونة الأخيرة ضعف بعض المعلقين الرياضيين؛ حيث افقدوا الجمهور متعة مشاهدة المباريات ، فتعليق البعض يفتقد الصوت الجميل ، وعدم سرد بعض المعلومات عن اللاعبين .
ومن كان يستمع للمعلقين الرياضيين السابقين يرى الفرق واضحا بينهم وبين الجيل الحالي فالمشاهدين يريدون أمثال العمالقة الكبار من المعلقين أمثال (علي داوود ، وزاهد قدسي، وسليمان العيسى ، ومحمد رمضان ، وإبراهيم الجابر .. . وغيرهم) رحم الله من مات ، وأمد الله في عمر من بقي على قيد الحياة .
فحبذا العناية في اختيار المعلقين الرياضيين ؛ ليستمتع الجمهور عند مشاهدة المباريات .
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