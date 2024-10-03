جروهي تعرض اخر ابتكاراتها التكنولوجية من خلال أول جولة متنقلة في السعودية

MENAFN - Al Watan) تستعد جروهي GROHE العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ والتابعة لليكسل، لإطلاق أول جولة للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي هي عبارة عن شاحنة متنقلة تضم كافة منتجات جروهي إلى عرض أحدث الابتكارات في القطاع من خلال المدن الرئيسية للمملكة.كما تتماشى جولة جروهي المتنقلة، والمعروفة باسم GROHE PRO ، مع رؤية السعودية 2030، داعمةً بذلك أجندة التنويع الاقتصادي للمملكة حيث تعمل رؤية السعودية على تطوير القطاعات الرئيسية مثل البناء والتصنيع والخدمات اللوجستية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار مما يتوافق مع مبادئ جروهي الداعمة لهذه الأولويات المحلية والتي تتجسد من خلال تقديم حلول حمامات وتركيبات مطابخ عالية المستوى تدعم نمو قطاعات البناء والتصنيع في المملكة العربية السعودية.ستعمل جولة GROHE PROوالتي ستنطلق في الأول من أكتوبر، على اعطاء الزوار فرصة استكشاف مجموعة مبتكرة من المنتجات المتكاملة للعلامة التجارية، حيث سيعرض المعرض المتنقل منتجات جروهي GROHE الرائدة، بما في ذلك الصنابير وأنظمة دش الاستحمام والسيفونات المخفية، مما يتيح للزوار التفاعل مع هذه المنتجات بشكل مباشر معززين بذلك الوعي بجودة منتجات جروهي GROHE مع التأكيد على التزامها برضا العملاء في جميع أنحاء المملكة.وتشمل الجولة المدن التالية:. جازان – 1 أكتوبر. أبها – 3 أكتوبر. المدينة المنورة – 6 أكتوبر. تبوك – 9 أكتوبر. القصيم – 13 أكتوبر. الدمام – 16 أكتوبر. في الأحساء – 71 أكتوبرالجدير بالذكر بأن جروهي GROHE قد اطلقت مؤخراً أول منشأة عالمية لتصنيع منتجات جروهي في المملكة العربية السعودية في الدمام والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات البلاستيكية، وتعزز منشأة التصنيع الفخر الوطني بالمنتجات المحلية حيث تنتج سيفونات مخفية تغطي مساحة تقدر ب 26,000 متر مربع بمساعدة أكثر من 200 موظف.تُعتبر جروهي GROHE العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ. ومنذ العام 2014، انضمت علامة جروهي GROHE لمجموعة من العلامات التجارية التابعة لشركة ليكسل LIXIL، الشركة المصنعة اليابانية لمنتجات مواد البناء و الأدوات الصحية. تسعى علامة جروهي GROHE في إطار شعارها "Pure Freude an Wasser"إلى أن يجسد كل منتج لها قيّم العلامة التجارية، وهي الجودة والتكنولوجيا والتصميم والاستدامة.وتوفر العلامة التجارية حلول منتجات ذكية تُساهم في تحسين نوعية الحياة، و بما يشكل قيمة مضافة للمستهلك.وتشمل مجموعة منتجاتها المتخصصة جروهي كويكفكس GROHE QuickFix، وجروهي بروفيشنال GROHE Professional، وعلامتها التجارية الفرعية المتميزة جروهي سبا GROHE SPA. تلبي جميع هذه المنتجات احتياجات شركاء علامة جروهي GROHE التجاريين المحترفين ومجموعاتهم المستهدفة المختلفة.من خلال ترشيد الموارد بسلاسل الإنتاج، بدءًا من الإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون*، وإزالة البلاستك الزائد في تغليف المنتجات، إلى المنتجات التكنولوجية الموفرة للطاقة والمياه مثل نظام دش GROHE Everstream لإعادة تدوير المياه.

وبفضل منصة GROHE X، تقدم العلامة التجارية مزيدًا من الابتكارات للصناعة. سواء عبر المنصة الرقمية، أو من خلال مركز تجربة العملاء والتواصل GROHE X في HEMER ألمانيا أو عبر شاحنات GROHE X المتنقلة، التي توفر تجربة متكاملة للعلامة التجارية وتصل مباشرة الي العملاء. تعمل العلامة التجارية على توحيد الهدف وتعزيز التواصل للمساهمة في تحقيق هدف شركة ليكسل LIXIL في " جعل المنازل الأفضل حقيقة واقعية للجميع، في كل مكان ".*يشمل ذلك مشاريع تعويض ثاني أكسيد الكربون، المزيد عبريذكر أن ليكسل LIXIL (TSE Code 5938) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع حلول المياه ومواد البناء، فهي تقوم بتصنيع منتجات وفق المعايير العالمية التي تحل تحديات الحياة الحقيقية، مما يجعل المنازل المتكاملة حقيقة واقعية للجميع في كل مكان. بالاعتماد على الإرث الياباني، تبتكر ليكسل تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالية الجودة تسهم في تحسين نمط الحياة للمستقبل. و تتميز ليكسل LIXIL بأسلوب العمل؛ من خلال تصميم هادف وروح ريادة الأعمال والتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع ونمو الأعمال المسؤولة.ويأتي النهج من خلال العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، وهي ليكسل LIXIL®، وINAX®، وGROHE®، وAmerican Standard، وTostem®-. حوالي 55,000 موظف يعملون في أكثر من 150 دولة، فخورون بتصنيع منتجات تمس حياة أكثر من مليار شخص كل يوم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: