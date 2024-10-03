جروهي تعرض اخر ابتكاراتها التكنولوجية من خلال أول جولة متنقلة في السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
تستعد جروهي GROHE العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ والتابعة لليكسل، لإطلاق أول جولة للعلامة التجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي هي عبارة عن شاحنة متنقلة تضم كافة منتجات جروهي إلى عرض أحدث الابتكارات في القطاع من خلال المدن الرئيسية للمملكة.
كما تتماشى جولة جروهي المتنقلة، والمعروفة باسم GROHE PRO ، مع رؤية السعودية 2030، داعمةً بذلك أجندة التنويع الاقتصادي للمملكة حيث تعمل رؤية السعودية على تطوير القطاعات الرئيسية مثل البناء والتصنيع والخدمات اللوجستية، مع التركيز على الاستدامة والابتكار مما يتوافق مع مبادئ جروهي الداعمة لهذه الأولويات المحلية والتي تتجسد من خلال تقديم حلول حمامات وتركيبات مطابخ عالية المستوى تدعم نمو قطاعات البناء والتصنيع في المملكة العربية السعودية.
ستعمل جولة GROHE PROوالتي ستنطلق في الأول من أكتوبر، على اعطاء الزوار فرصة استكشاف مجموعة مبتكرة من المنتجات المتكاملة للعلامة التجارية، حيث سيعرض المعرض المتنقل منتجات جروهي GROHE الرائدة، بما في ذلك الصنابير وأنظمة دش الاستحمام والسيفونات المخفية، مما يتيح للزوار التفاعل مع هذه المنتجات بشكل مباشر معززين بذلك الوعي بجودة منتجات جروهي GROHE مع التأكيد على التزامها برضا العملاء في جميع أنحاء المملكة.
وتشمل الجولة المدن التالية:
. جازان – 1 أكتوبر
. أبها – 3 أكتوبر
. المدينة المنورة – 6 أكتوبر
. تبوك – 9 أكتوبر
. القصيم – 13 أكتوبر
. الدمام – 16 أكتوبر
. في الأحساء – 71 أكتوبر
الجدير بالذكر بأن جروهي GROHE قد اطلقت مؤخراً أول منشأة عالمية لتصنيع منتجات جروهي في المملكة العربية السعودية في الدمام والتي تم تطويرها بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات البلاستيكية، وتعزز منشأة التصنيع الفخر الوطني بالمنتجات المحلية حيث تنتج سيفونات مخفية تغطي مساحة تقدر ب 26,000 متر مربع بمساعدة أكثر من 200 موظف. لمحة عن علامة جروهيGROHE
تُعتبر جروهي GROHE العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ. ومنذ العام 2014، انضمت علامة جروهي GROHE لمجموعة من العلامات التجارية التابعة لشركة ليكسل LIXIL، الشركة المصنعة اليابانية لمنتجات مواد البناء و الأدوات الصحية. تسعى علامة جروهي GROHE في إطار شعارها "Pure Freude an Wasser"إلى أن يجسد كل منتج لها قيّم العلامة التجارية، وهي الجودة والتكنولوجيا والتصميم والاستدامة.
وتوفر العلامة التجارية حلول منتجات ذكية تُساهم في تحسين نوعية الحياة، و بما يشكل قيمة مضافة للمستهلك.
وتشمل مجموعة منتجاتها المتخصصة جروهي كويكفكس GROHE QuickFix، وجروهي بروفيشنال GROHE Professional، وعلامتها التجارية الفرعية المتميزة جروهي سبا GROHE SPA. تلبي جميع هذه المنتجات احتياجات شركاء علامة جروهي GROHE التجاريين المحترفين ومجموعاتهم المستهدفة المختلفة. وتسهم العلامة التجارية في استراتيجية المسؤولية المجتمعية الخاصة بشركة ليكسل LIXIL
من خلال ترشيد الموارد بسلاسل الإنتاج، بدءًا من الإنتاج المحايد لثاني أكسيد الكربون*، وإزالة البلاستك الزائد في تغليف المنتجات، إلى المنتجات التكنولوجية الموفرة للطاقة والمياه مثل نظام دش GROHE Everstream لإعادة تدوير المياه.
وبفضل منصة GROHE X، تقدم العلامة التجارية مزيدًا من الابتكارات للصناعة. سواء عبر المنصة الرقمية، أو من خلال مركز تجربة العملاء والتواصل GROHE X في HEMER ألمانيا أو عبر شاحنات GROHE X المتنقلة، التي توفر تجربة متكاملة للعلامة التجارية وتصل مباشرة الي العملاء. تعمل العلامة التجارية على توحيد الهدف وتعزيز التواصل للمساهمة في تحقيق هدف شركة ليكسل LIXIL في " جعل المنازل الأفضل حقيقة واقعية للجميع، في كل مكان ".
*يشمل ذلك مشاريع تعويض ثاني أكسيد الكربون، المزيد عبر الرابط
. لمحة عن ليكسل LIXIL
يذكر أن ليكسل LIXIL (TSE Code 5938) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع حلول المياه ومواد البناء، فهي تقوم بتصنيع منتجات وفق المعايير العالمية التي تحل تحديات الحياة الحقيقية، مما يجعل المنازل المتكاملة حقيقة واقعية للجميع في كل مكان. بالاعتماد على الإرث الياباني، تبتكر ليكسل تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالية الجودة تسهم في تحسين نمط الحياة للمستقبل. و تتميز ليكسل LIXIL بأسلوب العمل؛ من خلال تصميم هادف وروح ريادة الأعمال والتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع ونمو الأعمال المسؤولة.
ويأتي النهج من خلال العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، وهي ليكسل LIXIL®، وINAX®، وGROHE®، وAmerican Standard، وTostem®-. حوالي 55,000 موظف يعملون في أكثر من 150 دولة، فخورون بتصنيع منتجات تمس حياة أكثر من مليار شخص كل يوم. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة:
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