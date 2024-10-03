رئيس هيئة المعارض يفتتح كايرو فاشون & تكس بمشاركة 550 شركة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) افتتح اللواء شريف الماوردى، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، النسخة الـ75 من معرض
القاهرة الدولى للملابس والأقمشة ومستلزماتها“كايرو فاشون آند تكس”، بدعم وتعاون غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، ويستمر المعرض فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.
وقال الماوردى، إن صناعة المعارض مهمة جدًا لإنعاش كافة القطاعات الصناعية، موضحًا أن معرض كايرو فاشون آند تكس من المعارض الهامة المتخصصة فى قطاع الملابس والأقمشة ومستلزماتها، متابعًا: نرحب بوجود وفود من الدول العربية والأجنبية خلال هذا المعرض.
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وأضاف أن الهيئة تعمل على عدة محاور من خلال تنظيم المعارض فى مصر والخارج وكذلك جذب بعثات مشترين دوليين بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية لتشجيع المنتج المصرى والترويج له محليا وخارجيا.
وأوضح أن الهيئة تعد حلقة الوصل بين المصنعين والمستوردين والتجار المحليين كما تقوم بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات من أجل توحيد الجهود لتنشيط السوق وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن عودة مصر إلى الاتحاد الدولى للمعارض“اليوفى” واختيار مصر لتنظيم مؤتمر اليوفى فى أبريل المقبل دليل على مكانة مصر وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى.
وقال الدكتور محمد الشريف، رئيس شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب، المنظمة للمعرض، إن معرض“كايرو فاشون & تكس” يشهد فى دورته الجديدة مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة فى مجال صناعة الملابس والأقمشة، حيث يتجاوز عدد العارضين 550 عارض من مصر والدول الأجنبية تشمل جنسيات عديدة من بينها الهند، تركيا، الصين، ألمانيا، إيطاليا، وغيرها من الدول.
وأوضح أن المعرض يغطى كافة جوانب صناعة الأزياء، حيث يعرض أحدث صيحات الموضة فى الملابس الرجالى والحريمى والملابس الرياضية والتريكو والجوارب، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة فى إنتاج الملابس ومستلزماتها.
وأشار إلى أن حجم التعاقدات التصديرية المرتقبة خلال فترة المعرض يتراوح من 20 إلى 30 مليون دولار قابلة للزيادة.
وقال الشريف، إن المعرض يشهد حضورًا متنوعًا من العاملين بمجال الملابس وذلك من عدة دول مما يجعله منصة مثالية للالتقاء بين المصممين والمصنعين والتجار.
وقال محمد عاطف، مدير عام شركة بيراميدز جروب إنترناشيونال، إن“كايرو فاشون & تكس” يشهد مشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية، حيث يستقبل وفودًا من المستوردين والتجار من الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، السعودية، واليمن.
وأضاف أن معرض“كايرو فاشون & تكس” من أهم المعارض المتخصصة فى صناعة الأزياء فى مصر والشرق الأوسط، حيث يساهم فى تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول العربية والأجنبية، ودعم الصناعات المحلية، وتوطينها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى تكثيف وزيادة الصادرات بما يتماشى مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
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