رئيس هيئة المعارض يفتتح كايرو فاشون & تكس بمشاركة 550 شركة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح اللواء شريف الماوردى، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، النسخة الـ75 من القاهرة الدولى للملابس والأقمشة ومستلزماتها“كايرو فاشون آند تكس”، بدعم وتعاون غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، ويستمر المعرض فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال الماوردى، إن صناعة المعارض مهمة جدًا لإنعاش كافة القطاعات الصناعية، موضحًا أن معرض كايرو فاشون آند تكس من المعارض الهامة المتخصصة فى قطاع الملابس والأقمشة ومستلزماتها، متابعًا: نرحب بوجود وفود من الدول العربية والأجنبية خلال هذا المعرض.

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وأضاف أن الهيئة تعمل على عدة محاور من خلال تنظيم المعارض فى مصر والخارج وكذلك جذب بعثات مشترين دوليين بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية لتشجيع المنتج المصرى والترويج له محليا وخارجيا.

وأوضح أن الهيئة تعد حلقة الوصل بين المصنعين والمستوردين والتجار المحليين كما تقوم بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات من أجل توحيد الجهود لتنشيط السوق وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن عودة مصر إلى الاتحاد الدولى للمعارض“اليوفى” واختيار مصر لتنظيم مؤتمر اليوفى فى أبريل المقبل دليل على مكانة مصر وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى.

وقال الدكتور محمد الشريف، رئيس شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب، المنظمة للمعرض، إن معرض“كايرو فاشون & تكس” يشهد فى دورته الجديدة مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة فى مجال صناعة الملابس والأقمشة، حيث يتجاوز عدد العارضين 550 عارض من مصر والدول الأجنبية تشمل جنسيات عديدة من بينها الهند، تركيا، الصين، ألمانيا، إيطاليا، وغيرها من الدول.

وأوضح أن المعرض يغطى كافة جوانب صناعة الأزياء، حيث يعرض أحدث صيحات الموضة فى الملابس الرجالى والحريمى والملابس الرياضية والتريكو والجوارب، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة فى إنتاج الملابس ومستلزماتها.

وأشار إلى أن حجم التعاقدات التصديرية المرتقبة خلال فترة المعرض يتراوح من 20 إلى 30 مليون دولار قابلة للزيادة.

وقال الشريف، إن المعرض يشهد حضورًا متنوعًا من العاملين بمجال الملابس وذلك من عدة دول مما يجعله منصة مثالية للالتقاء بين المصممين والمصنعين والتجار.

وقال محمد عاطف، مدير عام شركة بيراميدز جروب إنترناشيونال، إن“كايرو فاشون & تكس” يشهد مشاركة واسعة من الدول العربية والأجنبية، حيث يستقبل وفودًا من المستوردين والتجار من الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، سلطنة عمان، فلسطين، السعودية، واليمن.





وأضاف أن معرض“كايرو فاشون & تكس” من أهم المعارض المتخصصة فى صناعة الأزياء فى مصر والشرق الأوسط، حيث يساهم فى تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول العربية والأجنبية، ودعم الصناعات المحلية، وتوطينها وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى تكثيف وزيادة الصادرات بما يتماشى مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.



