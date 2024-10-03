إضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ربما تأخذ الفاكهة الأكثر شعبية في أمريكا، الموز، إجازة مؤقتة من بعض أرفف متاجر البقالة بسبب إضراب عمال الموانئ الذي يتواصل لليوم الثالث على التوالي ما أدى إلى توقف نصف الشحن في البلاد.
وبدأ عمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة إضراباً، يوم الثلاثاء، مما عطّل نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، وذلك بعد انهيار مفاوضات بشأن عقد عمل جديد بسبب خلاف على الأجور.
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والولايات المتحدة وفق تقرير ياهو فاينس، أكبر مستورد للموز في العالم منذ عام 1961 على الأقل، ويصل حوالي 75% من الموز إلى متاجر البقالة عبر موانئ الساحل الشرقي من غواتيمالا وكوستاريكا والإكوادور ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.
يعد ميناء ويلمنجتون في ديلاوير، الذي تم إغلاقه الآن، ميناء الموز رقم 1 في أمريكا الشمالية، حيث تستخدمه شركات الفاكهة الرائدة دول وتشيكيتا كمركز توزيع في منتصف المحيط الأطلسي.
نمت واردات الموز إلى الولايات المتحدة بنحو 11% من عام 2010 إلى عام 2022 ، واستمر هذا الاتجاه في العامين الماضيين أيضًا، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية المتاحة، بلغ إجمالي واردات الموز من يناير إلى يوليو 6.15 مليار رطل، بقيمة 1.4 مليار دولار.
يعتبر الموز عنصرا أساسيا في النظام الغذائي الأمريكي ، في المتوسط، يأكل الناس في الولايات المتحدة 27 رطلاً من الموز كل عام، وهي أكثر شعبية من أي فاكهة أخرى، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمتد تأثيرها عبر الثقافة الشعبية، من الأزياء الراقية إلى الفن والروك أند رول.
ومن المؤكد أن مواد غذائية أخرى مثل الأرز والكحول والقهوة الطازجة قد تكون أيضًا في نقص إذا استمر إغلاق ميناء الساحل الشرقي، ولكن بدرجة أقل، لأن هذه العناصر لها عمر تخزين أطول وغالبًا ما يكون لها بدائل محلية.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108744598
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