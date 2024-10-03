إضراب عمال الموانئ فى أمريكا يتواصل لليوم الثالث على التوالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ربما تأخذ الفاكهة الأكثر شعبية في أمريكا، الموز، إجازة مؤقتة من بعض أرفف متاجر البقالة بسبب إضراب عمال الموانئ الذي يتواصل لليوم الثالث على التوالي ما أدى إلى توقف نصف الشحن في البلاد.

وبدأ عمال الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج في الولايات المتحدة إضراباً، يوم الثلاثاء، مما عطّل نحو نصف حركة الشحن البحري في البلاد، وذلك بعد انهيار مفاوضات بشأن عقد عمل جديد بسبب خلاف على الأجور.

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والولايات المتحدة وفق تقرير ياهو فاينس، أكبر مستورد للموز في العالم منذ عام 1961 على الأقل، ويصل حوالي 75% من الموز إلى متاجر البقالة عبر موانئ الساحل الشرقي من غواتيمالا وكوستاريكا والإكوادور ودول أخرى في أمريكا اللاتينية.

يعد ميناء ويلمنجتون في ديلاوير، الذي تم إغلاقه الآن، ميناء الموز رقم 1 في أمريكا الشمالية، حيث تستخدمه شركات الفاكهة الرائدة دول وتشيكيتا كمركز توزيع في منتصف المحيط الأطلسي.

نمت واردات الموز إلى الولايات المتحدة بنحو 11% من عام 2010 إلى عام 2022 ، واستمر هذا الاتجاه في العامين الماضيين أيضًا، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الزراعة الأمريكية المتاحة، بلغ إجمالي واردات الموز من يناير إلى يوليو 6.15 مليار رطل، بقيمة 1.4 مليار دولار.

يعتبر الموز عنصرا أساسيا في النظام الغذائي الأمريكي ، في المتوسط، يأكل الناس في الولايات المتحدة 27 رطلاً من الموز كل عام، وهي أكثر شعبية من أي فاكهة أخرى، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمتد تأثيرها عبر الثقافة الشعبية، من الأزياء الراقية إلى الفن والروك أند رول.

ومن المؤكد أن مواد غذائية أخرى مثل الأرز والكحول والقهوة الطازجة قد تكون أيضًا في نقص إذا استمر إغلاق ميناء الساحل الشرقي، ولكن بدرجة أقل، لأن هذه العناصر لها عمر تخزين أطول وغالبًا ما يكون لها بدائل محلية.

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