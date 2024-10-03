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القابضة الغذائية تدرس إقامة معارض دائمة للسلع بأسعار مخفضة

10/3/2024 2:33:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال علاء ناجى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، إن الشركة تدرس إقامة معارض سلعية دائمة بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة.

وأضاف ناجى، أنه سيتم التركيز على الأماكن التى تخلو من المجمعات الاستهلاكية، ومن المقرر إقامة المعارض الدائمة فى مقار الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمحافظات.

موضوعات متعلقة رئيس هيئة المعارض يفتتح“كايرو فاشون & تكس” بمشاركة 550 شركة احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر الحكومة تخطط لتنظيم مؤتمر استثمارى“مصرى – بريطانى”

وأوضح أن عدد كبير من المواطنين طلبوا من الشركة القابضة إعادة إقامة معرض“أهلا مدارس” لطرح كافة السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن جميع السلع الغذائية التى تم طرحها بالمعرض أقل من سعر السوق بنحو 25%.

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