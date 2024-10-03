القابضة الغذائية تدرس إقامة معارض دائمة للسلع بأسعار مخفضة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال علاء ناجى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، إن الشركة تدرس إقامة معارض سلعية دائمة بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة.
وأضاف ناجى، أنه سيتم التركيز على الأماكن التى تخلو من المجمعات الاستهلاكية، ومن المقرر إقامة المعارض الدائمة فى مقار الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمحافظات.
موضوعات متعلقة
رئيس هيئة المعارض يفتتح“كايرو فاشون & تكس” بمشاركة 550 شركة احتياطى النقد الأجنبى يرتفع إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر الحكومة تخطط لتنظيم مؤتمر استثمارى“مصرى – بريطانى”
وأوضح أن عدد كبير من المواطنين طلبوا من الشركة القابضة إعادة إقامة معرض“أهلا مدارس” لطرح كافة السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن جميع السلع الغذائية التى تم طرحها بالمعرض أقل من سعر السوق بنحو 25%.
MENAFN03102024000202011048ID1108744593
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.