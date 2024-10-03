وزير التموين يفتتح هايبر وان فى بدر باستثمارات 1.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفرع الرابع لسلسلة“هايبر وان” لتجارة التجزئة فى مدينة بدر على مساحة 32 ألف متر مربع باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

وقال فاروق، إن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية وتطوير سلاسل الإمداد، وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة.

موضوعاترئيس هيئة المعارض يفتتح“كايرو فاشون & تكس” بمشاركة 550 شركة “القابضة الغذائية” تدرس إقامة معارض دائمة للسلع بأسعار مخفضة تعاون مصرى أمريكى لتسهيل حصول شركات الأجهزة الكهربائية على شهادات التصدير للخليج

وقال محمد الهوارى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة“هايبر وان”، إن إجمالى استثمارات المجموعة تصل إلى 10 مليارات جنيه موزعة على 4 فروع.

وأشار إلى أن إجمالى عدد العمالة فى الفروع الأربعة يبلغ 10 آلاف عامل وفنى وإدارى سواء من العمالة المباشرة أو غير المباشرة.

وأضاف أن الفرع الأول لـ”هايبر وان” بمدينة الشيخ زايد تم افتتاحه فى عام 2005، والثانى بطريق مصر الإسماعلية فى عام 2012، والثالث بطريق مصر الأسكندرية فى عام 2020.

وقال الهوارى، إن الفرع الجديد يمثل إضافة هامة للمجموعة حيث يخدم العاصمة الإدارية وقطاع كبير من سكان مدن الشروق والرحاب ومدينتى والقاهرة الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وغيرها من التجمعات السكنية الجديدة.

وأضاف أن الفرع الجديد يضم مساحة كبيرة لتداول كافة السلع تبلغ 6.5 ألف متر مربع تشمل 30 قسمًا منها أقسام المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومساحات تخزينية تصل إلى 15 ألف متر مربع، فضلًا عن مول تجارى مقام على مساحة 4.5 ألف متر مربع، وساحة انتظار سيارات تتسع لأكثر من 500 سيارة.