وزير التموين يفتتح هايبر وان فى بدر باستثمارات 1.5 مليار جنيه

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- Al-Borsa News) افتتح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفرع الرابع لسلسلة“هايبر وان” لتجارة التجزئة فى مدينة بدر على مساحة 32 ألف متر مربع باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وقال فاروق، إن الحكومة تعمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية وتطوير سلاسل الإمداد، وتأمين المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية لفترات طويلة.
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وقال محمد الهوارى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة“هايبر وان”، إن إجمالى استثمارات المجموعة تصل إلى 10 مليارات جنيه موزعة على 4 فروع.
وأشار إلى أن إجمالى عدد العمالة فى الفروع الأربعة يبلغ 10 آلاف عامل وفنى وإدارى سواء من العمالة المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف أن الفرع الأول لـ”هايبر وان” بمدينة الشيخ زايد تم افتتاحه فى عام 2005، والثانى بطريق مصر الإسماعلية فى عام 2012، والثالث بطريق مصر الأسكندرية فى عام 2020.
وقال الهوارى، إن الفرع الجديد يمثل إضافة هامة للمجموعة حيث يخدم العاصمة الإدارية وقطاع كبير من سكان مدن الشروق والرحاب ومدينتى والقاهرة الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وغيرها من التجمعات السكنية الجديدة.
وأضاف أن الفرع الجديد يضم مساحة كبيرة لتداول كافة السلع تبلغ 6.5 ألف متر مربع تشمل 30 قسمًا منها أقسام المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومساحات تخزينية تصل إلى 15 ألف متر مربع، فضلًا عن مول تجارى مقام على مساحة 4.5 ألف متر مربع، وساحة انتظار سيارات تتسع لأكثر من 500 سيارة.
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