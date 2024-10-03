أبوظبى التجارى يطلب ضمانة بقيمة 237.5 مليون دولار على رأسمال وحدتها بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) طلبت مجموعة أبوظبى التجارى الإماراتية للحصول على ضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بقيمة تصل إلى 237.5 مليون دولار لمدة تصل إلى 3 سنوات لتحسين تغطية رأسمال وحدتها فى مصر.

تهدف ضمانات“ميجا” وهى إحدى أذرع البنك الدولى، إلى مساعدة بنك أبوظبى التجارى فى التوسع بالإقراض عبر إتاحة الوصول إلى التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المناخ ضمن استراتيجية البنك.

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أوضحت الوكالة أن ذلك من خلال تقليل المخاطر المتعلقة ببعض أصول البنك فى مصر، ما يؤدى إلى خفض الأصول المرجحة بالمخاطر، وسيغطى ضمان“ميجا”شرائح رئيسية من الأنشطة التمويلية للبنك.

ومن الناحية البيئية تعتبر محفظة البنك فى مصر متوسطة المخاطر، نظرًا لأن القطاعات الممولة والعمليات التى تدعمها تنطوى على مخاطر بيئية واجتماعية محدودة، أو آثار يمكن التحكم فيها من خلال تدابير تخفيفية.

وقالت“ميجا”، إنه بالنسبة للضمان المقترح سيكون على بنك أبوظبى التجارى تقييم الفئات المستهدفة من الأصول وفقًا لقائمة الاستثناءات الخاصة بها، والقوانين البيئية والاجتماعية المطبقة فى مصر، وكذلك سيُطلب تقييم قروض الشركات المؤهلة بناءً على معايير الأداء الخاصة بالمؤسسة.

وذكرت المؤسسة أنه بنهاية 2023، كان 51% من قروض البنك فى مصر موجهة للشركات و25.4% للتمويل التجاري، وقروض الأفراد 16.5%، واستحوذت المؤسسات المالية على 3.7% والشركات الصغيرة والمتوسطة على 3.3%.

وتشمل القطاعات الرئيسية الممولة البناء والخدمات المالية والكيماويات والزراعة والعقارات والأغذية والمشروبات والتجارة بالجملة والتجزئة.

وقالت“ميجا”، إنه لا يوجد لدى أبوظبى التجارى مصر أى تعاملات مع الأنشطة المدرجة فى قائمة الاستثناءات الخاصة بها أو مشاريع متعلقة بالفحم، فيما يتعلق بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، اعتمدت مجموعة بنك أبوظبى التجارى سياسة لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية فى أكتوبر 2023.

وتعد شركة أبوظبى التجارى مصر شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة بنك أبوظبى التجارى منذ عام 2019، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والشركات عبر 50 فرعًا، ومجموعة بنك أبوظبى التجارى تخدم مليونى عميل من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات فى السوق.