أبوظبى التجارى يطلب ضمانة بقيمة 237.5 مليون دولار على رأسمال وحدتها بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) طلبت مجموعة أبوظبى التجارى الإماراتية للحصول على ضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بقيمة تصل إلى 237.5 مليون دولار لمدة تصل إلى 3 سنوات لتحسين تغطية رأسمال وحدتها فى مصر.
تهدف ضمانات“ميجا” وهى إحدى أذرع البنك الدولى، إلى مساعدة بنك أبوظبى التجارى فى التوسع بالإقراض عبر إتاحة الوصول إلى التمويل، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع المناخ ضمن استراتيجية البنك.
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أوضحت الوكالة أن ذلك من خلال تقليل المخاطر المتعلقة ببعض أصول البنك فى مصر، ما يؤدى إلى خفض الأصول المرجحة بالمخاطر، وسيغطى ضمان“ميجا”شرائح رئيسية من الأنشطة التمويلية للبنك.
ومن الناحية البيئية تعتبر محفظة البنك فى مصر متوسطة المخاطر، نظرًا لأن القطاعات الممولة والعمليات التى تدعمها تنطوى على مخاطر بيئية واجتماعية محدودة، أو آثار يمكن التحكم فيها من خلال تدابير تخفيفية.
وقالت“ميجا”، إنه بالنسبة للضمان المقترح سيكون على بنك أبوظبى التجارى تقييم الفئات المستهدفة من الأصول وفقًا لقائمة الاستثناءات الخاصة بها، والقوانين البيئية والاجتماعية المطبقة فى مصر، وكذلك سيُطلب تقييم قروض الشركات المؤهلة بناءً على معايير الأداء الخاصة بالمؤسسة.
وذكرت المؤسسة أنه بنهاية 2023، كان 51% من قروض البنك فى مصر موجهة للشركات و25.4% للتمويل التجاري، وقروض الأفراد 16.5%، واستحوذت المؤسسات المالية على 3.7% والشركات الصغيرة والمتوسطة على 3.3%.
وتشمل القطاعات الرئيسية الممولة البناء والخدمات المالية والكيماويات والزراعة والعقارات والأغذية والمشروبات والتجارة بالجملة والتجزئة.
وقالت“ميجا”، إنه لا يوجد لدى أبوظبى التجارى مصر أى تعاملات مع الأنشطة المدرجة فى قائمة الاستثناءات الخاصة بها أو مشاريع متعلقة بالفحم، فيما يتعلق بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، اعتمدت مجموعة بنك أبوظبى التجارى سياسة لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية فى أكتوبر 2023.
وتعد شركة أبوظبى التجارى مصر شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة بنك أبوظبى التجارى منذ عام 2019، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للعملاء الأفراد والشركات عبر 50 فرعًا، ومجموعة بنك أبوظبى التجارى تخدم مليونى عميل من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات فى السوق.
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