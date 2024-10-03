المصري الخليجي يستهدف نمو أرباحه 20% بموازنة 2025

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية لعام 2025، بمستهدف نمو صافي الربح بنسبة 20% خلال العام المقبل عن صافي الربح المتوقع لعام 2024.

وكان تقدم البنك بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 499.5 مليون دولار أمريكي إلى 510.1 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 10.6 مليون دولار أمريكي.

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وتوزع الزيادة على عدد 10.6 (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها دولار أمريكي للسهم تمويلاً من توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية للبنك المنتهية في 2023.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

وكان اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي ، تقرير الافصاح بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال بمبلغ 500.5 مليون جنيه عن طريق أسهم مجانية، رهنًا بموافقة عمومية البنك.

ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 500.5 مليون جنيه تمويلا من الأرباح الظاهرة في حساب توزيع العام الماضي.

وأشار البنك إلى أنه سيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر صرف الدولار السائد في تاريخ ضدور قرار عمومية البنك.

وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 75% خلال العام الماضي، لتصل 1.48 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 845.83 مليون جنيه خلال العام السابق له 2022.

وزادت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل 12.01 مليار جنيه، مقابل 8.23 مليار جنيه خلال 2022.