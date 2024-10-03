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الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم تنطلق الجمعة

10/3/2024 8:10:29 AM
(MENAFN- Amman Net) تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد لموسم (2025/2024)، والتي ستقام على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
ويلتقي مغير السرحان مع السلط عند الخامسة مساء، تليها مباراة الأهلي والفيصلي عند الثامنة والنصف مساءً.
ويواجه شباب العقبة نظيره شباب الأردن عند الخامسة مساء السبت، قبل أن يلتقي الصريح مع الرمثا عند الثامنة والنصف مساءً.
وتُختتم منافسات الجولة يوم الاثنين، حيث يلتقي معان مع الحسين اربد عند الخامسة مساءً، قبل أن يواجه الجزيرة نظيره الوحدات عند الثامنة والنصف مساءً.
ويتصدر الحسين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وحل شباب الأردن ثانيًا بـ 4 نقاط ثم الوحدات 3، تلاهما كل من الجزيرة وشباب العقبة ومعان بنقطة واحدة.
في المقابل، يتصدر الرمثا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ثم الفيصلي ثانيًا ب3، يليهما كل من السلط والأهلي والصريح بنقطتين، ومغير السرحان بنقطة وحيدة.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ 12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويخوض كل فريق 5 مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
ويلتقي في الدور نصف النهائي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.

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