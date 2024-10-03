الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم تنطلق الجمعة

(MENAFN
- Amman Net) تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد لموسم (2025/2024)، والتي ستقام على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.
ويلتقي مغير السرحان مع السلط عند الخامسة مساء، تليها مباراة
الأهلي والفيصلي عند الثامنة والنصف مساءً.
ويواجه شباب العقبة نظيره شباب الأردن عند الخامسة مساء السبت، قبل أن يلتقي الصريح مع الرمثا عند الثامنة والنصف مساءً.
وتُختتم منافسات الجولة يوم الاثنين، حيث يلتقي معان مع الحسين اربد عند الخامسة مساءً، قبل أن يواجه الجزيرة نظيره الوحدات عند الثامنة والنصف مساءً.
ويتصدر الحسين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وحل شباب الأردن ثانيًا بـ 4 نقاط ثم الوحدات 3، تلاهما كل من الجزيرة وشباب العقبة ومعان بنقطة واحدة.
في المقابل، يتصدر الرمثا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، ثم الفيصلي ثانيًا ب3، يليهما كل من السلط والأهلي والصريح بنقطتين، ومغير السرحان بنقطة وحيدة.
وتقام بطولة درع الاتحاد بنظامها الجديد أثناء فترة التوقف الدولية للمرة الأولى، حيث تم توزيع أندية المحترفين الـ 12 على مجموعتين بنظام القرعة الموجهة، ضمت كل مجموعة ستة فرق تلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويخوض كل فريق 5 مباريات بالدور الأول من البطولة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
ويلتقي في الدور نصف النهائي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى، لينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية.
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