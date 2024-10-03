ميسي يظفر بلقبه 46 في مسيرته

MENAFN - Amman Net) سجل الأرجنتيني ليونيل هدفين قاد بهما فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب درع المشجعين بالدوري الأميركي لكرة القدم، عقب الفوز على كولومبوس كرو 3-2 في المباراة التي جمعتهما فجر الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ميسي سجل هدفيه في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، ليقود إنتر ميامي للفوز بجائزة درع المشجعين التي تمنح بشكل سنوي للفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في الموسم العادي، ويعد هذا اللقب هو الـ46 في مسيرة قائد الأرجنتين.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن فريق كولومبوس من تقليص الفارق عن طريق دييغو روسي، ولكن لويس سواريز عزز تقدم إنتر ميامي بتسجيله لهدف ثالث في الدقيقة 48 بضربة رأس عانقت الشباك.

وأبقى خوان "كوتشو" هيرنانديز فريق كولومبوس في المباراة بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

وهذه النتيجة تضمن لميامي وجود أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الإقصائية بالدوري الأميركي.





ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول قبل جولتين من النهاية، وفي حال تمكن من الفوز بالمباراتين فسيحقق رقما قياسيا جديدا في عدد النقاط في موسم واحد.

وقال "البرغوث" لقناة "آبل" التلفزيونية "حققنا الهدف الأول والآن يتعيّن علينا التفكير بما هو قادم"، بعد السيطرة على منافس "صعب المراس".

وأكد بطل مونديال قطر أن "درع المشجعين" هي جائزة "ثانوية" لفريقه، وأن لقب الدوري الأميركي يظل الهدف الرئيس.

وتابع أن "الدور الأول يتكوّن من 3 مباريات، ثم مباراة واحدة ويمكن أن يحدث أي شيء. ولكن لدينا ميزة كبيرة تتمثل في خوض جميع المباريات على أرضنا، وهو ما كنا نبحث عنه. نحن أقوياء للغاية على أرضنا".

وسجل ميسي عودته لقائمة منتخب بلاده لأول مرة بعد تعافيه من إصابة في الكاحل تعرض لها في نهائي كوبا أميركا أمام كولومبيا، مما أدى لغيابه عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني مضيفه الفنزويلي يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لحساب الجولة التاسعة من التصفيات المونديالية، قبل أن يستقبل منتخب بوليفيا في بوينس آيرس يوم 16 من الشهر ذاته.