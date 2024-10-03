إثر العدوان الإسرائيلي.. 128 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN- قالت كيلي كليمنتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 128 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا عقب العدوان الإسرائيلي.
جاء ذلك في منشور لكليمنتس على منصة إكس، الخميس، بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وذكرت أن "تزايد العنف في لبنان أدى إلى تفاقم وضع الناس الذين كانوا في وضع صعب أصلا".
وأضافت: "أكثر من 128 ألف شخص عبروا إلى سوريا بحثا عن الأمن".
وأشارت إلى أن "احتياجات الناس في لبنان تستمر في الزيادة يوما بعد يوم".
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عن ما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
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