إثر العدوان الإسرائيلي.. 128 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN- قالت كيلي كليمنتس، نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 128 ألف نازح عبروا من لبنان إلى سوريا عقب العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك في منشور لكليمنتس على منصة إكس، الخميس، بشأن الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت أن "تزايد العنف في لبنان أدى إلى تفاقم وضع الناس الذين كانوا في وضع صعب أصلا".

وأضافت: "أكثر من 128 ألف شخص عبروا إلى سوريا بحثا عن الأمن".

وأشارت إلى أن "احتياجات الناس في لبنان تستمر في الزيادة يوما بعد يوم".

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عن ما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من "حزب الله" لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.