إسرائيل تقرر الرد بقوة على الهجوم الإيراني دون الانزلاق إلى حرب إقليمية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN -قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) توجيه "رد قاسٍ" على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، وفقًا لما أفادت به هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت القناة الرسمية الإسرائيلية أن المداولات لا تزال جارية لدى القيادة السياسية والأمنية حول طبيعة الرد الإسرائيلي المتوقع، مؤكدة أن "القرار لم يتخذ بعد".

ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين قولهم إن الرد "سيكون قاسيًا"، لكنهم شددوا على أن الضربة الإسرائيلية لن تؤدي إلى حرب إقليمية مع إيران.

وذكرت "كان 11" أن هناك عدة اعتبارات تؤثر على الرد الإسرائيلي المتوقع، منها الانتخابات الأميركية التي ستجرى بعد حوالي شهر.

وقالت القناة إن سلاح الجو الإسرائيلي يعتبر أنه من غير المناسب القيام بعمليات في إيران بدافع "الانتقام"، بل ينبغي أن يتم الرد وفق خطة مدروسة.

وأفادت القناة بأنه كل من الولايات المتحدة وفرنسا والأردن ودول أخرى في المنطقة عملت ضمن تحالف دفاعي إقليمي وساعدت إسرائيل في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.

وعبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة قيام إيران بإطلاق حوالي 200 صاروخ على إسرائيل.

وقال بايدن ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا".

وأضاف "نحن متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب"، في إشارة الى قادة مجموعة السبع.