إسرائيل تقرر الرد بقوة على الهجوم الإيراني دون الانزلاق إلى حرب إقليمية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN -
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) توجيه "رد قاسٍ" على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، وفقًا لما أفادت به هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") مساء اليوم الأربعاء.
وأوضحت القناة الرسمية الإسرائيلية أن المداولات لا تزال جارية لدى القيادة السياسية والأمنية حول طبيعة الرد الإسرائيلي المتوقع، مؤكدة أن "القرار لم يتخذ بعد".
ونقلت القناة عن مسؤولين سياسيين قولهم إن الرد "سيكون قاسيًا"، لكنهم شددوا على أن الضربة الإسرائيلية لن تؤدي إلى حرب إقليمية مع إيران.
وذكرت "كان 11" أن هناك عدة اعتبارات تؤثر على الرد الإسرائيلي المتوقع، منها الانتخابات الأميركية التي ستجرى بعد حوالي شهر.
وقالت القناة إن سلاح الجو الإسرائيلي يعتبر أنه من غير المناسب القيام بعمليات في إيران بدافع "الانتقام"، بل ينبغي أن يتم الرد وفق خطة مدروسة.
وأفادت القناة بأنه كل من الولايات المتحدة وفرنسا والأردن ودول أخرى في المنطقة عملت ضمن تحالف دفاعي إقليمي وساعدت إسرائيل في اعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.
وعبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة قيام إيران بإطلاق حوالي 200 صاروخ على إسرائيل.
وقال بايدن ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا".
وأضاف "نحن متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب"، في إشارة الى قادة مجموعة السبع.
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