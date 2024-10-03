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عام على الإبادة.. إسرائيل دمرت 93 بالمئة من المباني المدرسية بغزة

10/3/2024 8:10:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN- أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة الخميس، أن غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع دمرت 93 بالمئة من المباني المدرسية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ عام.

ونشر المكتب بيانا لوزارة التربية والتعليم في القطاع قالت فيه: "يستمر الاحتلال في استهدافه للمنشآت التعليمية بشكل متكرر رغم استخدام ما تبقى منها كمراكز لإيواء النازحين، ما تسبب بالتدمير الكلي أو شبه الكلي لـ 93 بالمئة من المباني المدرسية وتدمير معظم مراكز التأهيل والتدريب ومراكز الانتاج والتقنيات التربوية والتعليم الإلكتروني".

وأوضح البيان أن الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 أدت إلى استشهاد أكثر من 11 ألفا و600 طفل في سن التعليم المدرسي و750 معلماً وموظفاً تربوياً، بالإضافة إلى أكثر من 1100 طالب جامعي و130 أكاديمياً فلسطينيا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال "تعمد استهداف المباني والمنشآت الإدارية والأكاديمية التابعة لمؤسسات التعليم العالي ودمر منها أكثر من 130 منشأة".

وقبل السابع من أكتوبر، كان هناك 796 مدرسة تستوعب نحو 800 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 17 جامعة وكلية مجتمع متوسطة، ومن تلك المدارس والجامعات، وفق تصريحات مسؤولين للأناضول، وجهاز الإحصاء الفلسطيني.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، انطلق العام الدراسي الجديد في مدارس الضفة الغربية المحتلة، بينما بقي قطاع غزة محرومًا من بدء العام الدراسي.

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