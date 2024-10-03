عام على الإبادة.. إسرائيل دمرت 93 بالمئة من المباني المدرسية بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN- أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة الخميس، أن غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع دمرت 93 بالمئة من المباني المدرسية خلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ عام.
ونشر المكتب بيانا لوزارة التربية والتعليم في القطاع قالت فيه: "يستمر الاحتلال في استهدافه للمنشآت التعليمية بشكل متكرر رغم استخدام ما تبقى منها كمراكز لإيواء النازحين، ما تسبب بالتدمير الكلي أو شبه الكلي لـ 93 بالمئة من المباني المدرسية وتدمير معظم مراكز التأهيل والتدريب ومراكز الانتاج والتقنيات التربوية والتعليم الإلكتروني".
وأوضح البيان أن الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 أدت إلى استشهاد أكثر من 11 ألفا و600 طفل في سن التعليم المدرسي و750 معلماً وموظفاً تربوياً، بالإضافة إلى أكثر من 1100 طالب جامعي و130 أكاديمياً فلسطينيا.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال "تعمد استهداف المباني والمنشآت الإدارية والأكاديمية التابعة لمؤسسات التعليم العالي ودمر منها أكثر من 130 منشأة".
وقبل السابع من أكتوبر، كان هناك 796 مدرسة تستوعب نحو 800 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 17 جامعة وكلية مجتمع متوسطة، ومن تلك المدارس والجامعات، وفق تصريحات مسؤولين للأناضول، وجهاز الإحصاء الفلسطيني.
وفي 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، انطلق العام الدراسي الجديد في مدارس الضفة الغربية المحتلة، بينما بقي قطاع غزة محرومًا من بدء العام الدراسي.
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