إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة السرطان وتطوير خدمات الأورام

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أطلقت وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية في فلسطين، اليوم الخميس، البرنامج الوطني لمكافحة وتطوير خدمات الأورام تحت عنوان: "إستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة السرطان وتطوير خدمات الأورام"، برعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وقال الصحة ماجد أبو رمضان، في كلمته ممثلا عن رئيس الوزراء، خلال فعالية الإطلاق التي عُقدت بمدينة رام الله، إن الإستراتيجية تساهم في توطين الخدمات الطبية وتعزيز مكافحة السرطان ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف، أن الإستراتيجية تحاول تقليل شدة الألم والمعاناة، وإعادة الأمل وتحسين الظروف التي يعيشها كل مريض بالسرطان، لأنه مرض يؤثر في العائلة وليس في الشخص المصاب فقط.

وتابع، أن المؤشرات الدولية الحديثة في مجال علاج السرطان من خلال الأبحاث تشير إلى أن الاكتشاف المبكر ومنع كل المسببات يؤديان إلى نسبة شفاء عالية جدا ربما تزيد على 90% خاصة عند المصابين بسرطان الثدي.

وأشار أبو رمضان إلى أن الوفاة نتيجة أمراض السرطان هي الثانية في فلسطين، ولكنها الأولى من حيث التكلفة بالرغم من أن عدد المرضى المصابين بالسرطان أقل من الأمراض الأخرى، موضحا أن هناك تكلفة مادية ونفسية واجتماعية وتكلفة غير مباشرة، إذ يتم إرسال بعض المرضى إلى خارج الوطن للعلاج.

وطالب بأن نكون مدركين لحجم المشكلة التي ستزداد مستقبلا مع التنقل من الريف إلى المدينة، لذا يجب أن نحرص على تشخيص المرض في بدايته للعلاج المبكر واستحداث أفضل الطرق لعلاج المرضى وإعادة تأهيلهم.

ونوه إلى أن الاحتلال يمنع المرضى من الوصول إلى مراكز الخدمات في القدس والمناطق الأخرى، فضلا عن الحصار المالي وقرصنة أموال المقاصة، إضافة إلى أن هناك الكثير فقدوا أعمالهم، فضلا عن توقف العجلة الاقتصادية في المحافظات الجنوبية، والوضع المالي يزداد سوءا، ولكن بإصرار شرائح المجتمع كافة تستطيع الوزارة أن توفر الجزء الأكبر من الخدمات المطلوبة، وتنفذ البرنامج لأنه الطريق الأساس لنخطو خطوة جديدة في وطننا.

ودعا أبو رمضان النساء إلى الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي في حال الإصابة به، لأن الفحص السبب الأساس لحمايتهن من تفشي المرض، واجتثاثه في مراحله الأولى.

من ناحيتها، قالت رئيس وحدة السياسات الصحية والتخطيط في الوزارة علا العكر، إن عملية التخطيط بدأت من خلال عدة لقاءات وورش عمل مع خبراء من مختلف الدول والخبراء المحليين، وكبار أخصائيي الأورام.

وأوضحت، أن الإستراتيجية خضعت لعملية مراجعة دقيقة من اللجنة التوجيهية والخبراء الفنيين، وتمثل البداية لجهود وطنية قادمة تسعى من خلالها الوزارة إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لمرضى السرطان.

بدوره، قال ممثل البنك الأوروبي للاستثمار فرانشيسكو توتارو في كلمة مسجلة، إن الإستراتيجية تهدف إلى تحسين نوعية حياة مرضى السرطان في فلسطين، وتقديم خارطة طريق واضحة على المستويين المتوسط والبعيد، وتغطية مراحل كشف المرض وبداية علاج المرضى.

وبين، أن البنك قدم حوالي 550000 يورو مساهمة لإنجاح الإستراتيجية، التي تقدم دعما وتغييرا غير مسبوقين في التعامل مع مرضى السرطان بشكل مستدام، لأن الأورام السرطانية تشكل تحديا كبيرا.

وتابع: "نضع الأسس ليكون الاهتمام أكبر بمرضى السرطان ولنتأكد من أنهم يحصلون على العناية المطلوبة عندما يحتاجون إليها".

من جانبها، قالت مسؤولة النظام الصحي والسياسات الصحية والرفاه، ممثلة عن فريق منظمة الصحة العالمية في فلسطين شانون باركلي، إن مرض السرطان يشكل أحد التحديات الصحية في وقتنا.

وأضافت، أن البرنامج الوطني ليس فقط للوقاية من السرطان، ولكن لتخفيف الأعداد ومتابعة علاج المرضى.

ولفتت إلى أن البرنامج أعد خطط عمل للكشف عن المرض وتقديم العلاج، وتحسين البنية التحتية، وضمان حصول المريض على كل العناية المطلوبة في كل خطوات العلاج، للمساهمة في الجهود العالمية لدعم مرضى السرطان.

واستعرضت الطبيبتان هدى اللحام، وعلا العكر من الوزارة إستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة السرطان وتطوير خدمات الأورام في فلسطين، وعبء السرطان والحاجة إلى البرنامج الوطني لمكافحة السرطان، ونظرة عامة عن البرنامج من حيث: الأهداف الرئيسية، ومكونات الإستراتيجية، وخطة العمل.

وتحدث رئيس قسم السرطان بالمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية أندريه ألباوي عن عبء السرطان الحالي والمتوقع، ومدى توافق البرنامج مع الجهود الإقليمية / العالمية لمكافحة السرطان.