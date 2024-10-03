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مقتل جنديين من لواء غولاني اليوم في معارك مع حزب الله

10/3/2024 7:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جنديين من لواء "غولاني"، التابع للفرقة 36، التي انضمت مؤخرا للتوغل البري في جنوب لبنان، قُتلا في المعارك الدائرة مع "حزب الله".

وأمس الأربعاء، أقر الجيش الإسرائيلي بوصول عدد قتلاه في جنوب لبنان إلى 8 جنود، وأوضح أن بينهم 3 ضباط، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد أن تداولت وسائل إعلام أن 14 جندياً إسرائيلياً قتلوا في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي،أمس الأربعاء، إن ضابطًا قتل في معارك بلبنان، قائلًا إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما.. سقط أثناء القتال في لبنان".

ووفق موقع "واي نت" العبري، فإن الكابتن أوستر (22 عامًا)، هو أول من سقط منذ بداية العملية البرية في جنوب لبنان.

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