مقتل جنديين من لواء غولاني اليوم في معارك مع حزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الخميس، أن جنديين من لواء "غولاني"، التابع للفرقة 36، التي انضمت مؤخرا للتوغل البري في جنوب لبنان، قُتلا في المعارك الدائرة مع "حزب الله".
وأمس الأربعاء، أقر الجيش الإسرائيلي بوصول عدد قتلاه في جنوب لبنان إلى 8 جنود، وأوضح أن بينهم 3 ضباط، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد أن تداولت وسائل إعلام أن 14 جندياً إسرائيلياً قتلوا في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي،أمس الأربعاء، إن ضابطًا قتل في معارك بلبنان، قائلًا إن "النقيب إيتان إسحق أوستر، البالغ من العمر 22 عاما.. سقط أثناء القتال في لبنان".
ووفق موقع "واي نت" العبري، فإن الكابتن أوستر (22 عامًا)، هو أول من سقط منذ بداية العملية البرية في جنوب لبنان.
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