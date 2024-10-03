الاحتلال يقتحم عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية
التاريخ
10/3/2024 7:09:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية / PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم الخميس، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم عزون من مدخلها الرئيسي بعدة آليات تجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة، ومن ثم اقتحمت بلدة كفر ثلث وجابت شوارع وأحياء بالبلدة.
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