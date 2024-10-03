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الاحتلال يقتحم عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية

10/3/2024 7:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية / PNN-
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،
اليوم الخميس، بلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم عزون من مدخلها الرئيسي بعدة آليات تجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط البلدة، ومن ثم اقتحمت بلدة كفر ثلث وجابت شوارع وأحياء بالبلدة.

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