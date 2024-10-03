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الصحة اللبنانية: 9 شهداء في غارة على الباشورة في بيروت

10/3/2024 7:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد 9 مواطنين وإصابة 14 آخرين، إثر غارة الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الباشورة في بيروت.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وتدميرا واسعا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.

وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد تعرضت لقصف استهدف مقرا للدفاع المدني، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين.

MENAFN03102024000205011050ID1108742969

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