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المجلس الوطني يدين اقتحامات المستعمرين للأقصى

10/3/2024 7:09:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اقتحامات المستعمرين والجماعات المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك بحجة الأعياد اليهودية.

وأضاف المجلس الوطني في بيان اليوم الخميس، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحرمة المسجد وحقوق المواطنين في القدس، وتعبيرا فاضحا عن السياسة المتطرفة التي تنتهجها حكومة الاحتلال.

وأشار إلى أن ارتفاع وتيرة الانتهاكات خلال الأعياد اليهودية، يأتي لاعتقاد الاحتلال أن الوقت بات مناسبا لتنفيذ مطامعه في مدينة القدس.

وحذر المجلس الوطني، من خطورة هذه الأفعال التي تهدف إلى فرض واقع جديد يتناسب مع أطماع الاحتلال في المسجد الأقصى والقدس بشكل عام، لافتا إلى أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى تداعيات لا تُحمد عقباها، ويضع المنطقة على حافة الانفجار.

ودعا،
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لإيقاف انتهاكات الاحتلال المتكررة، والضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني، أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات المستمرة لتغيير هوية القدس ومعالمها التاريخية والدينية، وسيستمر في الدفاع عن حقوقه المشروعة في أرضه ومقدساته بكل الوسائل المشروعة.

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