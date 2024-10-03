أعنف المعارك في مارون الرأس.. وإخلاء 25 قرية لبنانية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- أعلنت "حزب الله" اللبنانية، اليوم الخميس، أنّها فجّرت عبوتين ناسفتين في قوات إسرائيلية حاولت "التسلل" إلى بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان، مع تجدد الاشتباكات في هذه المنطقة الحدودية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية من جنوده بعد عبورهم الحدود.
وأكدت "الحزب" قصفه مدينة طبريا في شمال إسرائيل بالصواريخ، تزامنًا مع سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وشرقه.
كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في شمال الجولان وسعسع ودوفيف بالجليل، فيما تم استهداف موقع الراهب شمالي إسرائيل بصاروخين بركان.
بدوره، أكد جيش الاحتلال رصد إطلاق أكثر من 45 قذيفة من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها خلال ساعتين.
فيما طالب سكان 25 قرية في جنوبي لبنان
بإخلاء منازلهم.
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