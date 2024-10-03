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أعنف المعارك في مارون الرأس.. وإخلاء 25 قرية لبنانية

10/3/2024 7:09:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- أعلنت "حزب الله" اللبنانية، اليوم الخميس، أنّها فجّرت عبوتين ناسفتين في قوات إسرائيلية حاولت "التسلل" إلى بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان، مع تجدد الاشتباكات في هذه المنطقة الحدودية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية من جنوده بعد عبورهم الحدود.

وأكدت "الحزب" قصفه مدينة طبريا في شمال إسرائيل بالصواريخ، تزامنًا مع سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وشرقه.


كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في شمال الجولان وسعسع ودوفيف بالجليل، فيما تم استهداف موقع الراهب شمالي إسرائيل بصاروخين بركان.


بدوره، أكد جيش الاحتلال رصد إطلاق أكثر من 45 قذيفة من الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها خلال ساعتين.

فيما طالب سكان 25 قرية في جنوبي لبنان
بإخلاء منازلهم.

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