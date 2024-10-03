أمير قطر: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة / PNN- قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الخميس إن ما يحدث في المنطقة هو إبادة جماعية.
وأضاف أن بلده كان دائما يحذر من إفلات إسرائيل من العقاب، وعدم محاسبتها على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية.
وتابع الأمير خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة "لقد أصبح واضحا وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير".
ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن الشيخ تميم قوله، أن“الأمن لن يتحقق دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967′′، مؤكدا أن بلاده ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة.
كما أدان أمير قطر الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، داعيا إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان.
وقال الشيخ تميم:“نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها”، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.
ويشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة عدد من القادة بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
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