أمير قطر: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية

MENAFN - Palestine News ) الدوحة / PNN- قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم الخميس إن ما يحدث في المنطقة هو إبادة جماعية.

وأضاف أن بلده كان دائما يحذر من إفلات إسرائيل من العقاب، وعدم محاسبتها على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية.

وتابع الأمير خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة "لقد أصبح واضحا وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير".

ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن الشيخ تميم قوله، أن“الأمن لن يتحقق دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967′′، مؤكدا أن بلاده ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة.

كما أدان أمير قطر الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان، داعيا إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان.

وقال الشيخ تميم:“نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها”، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.

ويشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي بالدوحة عدد من القادة بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.