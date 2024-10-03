جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال ثلاثة قادة من المكتب السياسي لحماس في غزة قبل نحو الاسبوع ونصف

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN -
أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس /اغتيال القادة الثلاث من المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة ، وهم روحي مشتهى، وسامح السراج، وسامي عودة في غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة قبل نحو الاسبوع ونصف الاسبوع.
يشغل سامح السراج منصب
المسؤول عن ملف الامن المدني في اللجنة التنفيذية لحركة“حماس” ،ومسؤول القضايا المدنية ،وهو من المقربين من رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار ، وكان تقلد عدة مناصب في الجهاز الامني للحركة بقطاع غزة، حسب إدعاء جيش الاحتلال الاسرائيلي.
أما روحي مشتهى فهو المسؤول عن القضايا المدنية في الحركة، والمسؤول عن تأسيس جهاز الأمن العام بالحركة،و الذراع الايمن لرئيس المكتب السياسي بغزة يحيى السنوار ،وكان مسؤولا عن سلطة الحكم المدني لحركة "حماس" في غزة ، وتولى ملف الأسرى ، وكان تولى سابقا منصب المالية ،
قاد النشاط الحكومي للحركة في القطاع خلال الحرب القائمة ،الى جانب مسؤوليته عن استلام وتوزيع
المساعدات في منطقة شمال وادي غزة، حسب 'إدعاء جيش الاحتلال الاسرائيلي.
شغل
سامي عودة منصب قائد جهاز الامن العام في الحركة، وتتهمه اسرائيل بأنه المسؤول عن بقاء حكم "حماس" بغزة، شغل في السابق منصب قائد الامن الداخلي للحركة، (وهو الجهاز المسؤول عن محاربة التجسس والعمالة لصالح اسرائيل)، كان على علاقة مقربة من قادة“حماس” ويعتبر الذراع الأيمن الذراع اليمنى لروحي مشتهى حسبما ادعى جيش الاحتلال.
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