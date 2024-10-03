جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال ثلاثة قادة من المكتب السياسي لحماس في غزة قبل نحو الاسبوع ونصف

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN -أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس /اغتيال القادة الثلاث من المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة ، وهم روحي مشتهى، وسامح السراج، وسامي عودة في غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة قبل نحو الاسبوع ونصف الاسبوع.

يشغل سامح السراج منصب

المسؤول عن ملف الامن المدني في اللجنة التنفيذية لحركة“حماس” ،ومسؤول القضايا المدنية ،وهو من المقربين من رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار ، وكان تقلد عدة مناصب في الجهاز الامني للحركة بقطاع غزة، حسب إدعاء جيش الاحتلال الاسرائيلي.

أما روحي مشتهى فهو المسؤول عن القضايا المدنية في الحركة، والمسؤول عن تأسيس جهاز الأمن العام بالحركة،و الذراع الايمن لرئيس المكتب السياسي بغزة يحيى السنوار ،وكان مسؤولا عن سلطة الحكم المدني لحركة "حماس" في غزة ، وتولى ملف الأسرى ، وكان تولى سابقا منصب المالية ،

قاد النشاط الحكومي للحركة في القطاع خلال الحرب القائمة ،الى جانب مسؤوليته عن استلام وتوزيع

المساعدات في منطقة شمال وادي غزة، حسب 'إدعاء جيش الاحتلال الاسرائيلي.

شغل

سامي عودة منصب قائد جهاز الامن العام في الحركة، وتتهمه اسرائيل بأنه المسؤول عن بقاء حكم "حماس" بغزة، شغل في السابق منصب قائد الامن الداخلي للحركة، (وهو الجهاز المسؤول عن محاربة التجسس والعمالة لصالح اسرائيل)، كان على علاقة مقربة من قادة“حماس” ويعتبر الذراع الأيمن الذراع اليمنى لروحي مشتهى حسبما ادعى جيش الاحتلال.