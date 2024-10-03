إليكم كيف يرفع جهاز MatePad Pro 12.2” مستوى شاشات الأجهزة اللوحية

(MENAFN
- mslgroup) الرياض، 1 أكتوبر 2024: شاشات OLED أصبحت تكنولوجيا شائعة بشكل متزايد، حيث تتواجد بشكل متكرر على أجهزة الحاسوب المحمولة، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية. لكن القفزة الكبيرة التالية في تكنولوجيا الشاشات الاستهلاكية قد وصلت بالفعل — وهي شاشات OLED المزدوجة. جهاز ”HUAWEI MatePad Pro 12.2 الجديد يمتلك واحدة من أفضل تطبيقات هذه التقنية حتى الآن. لم يحققوا فقط مستوى مذهلًا من السطوع، بل فعلوا ذلك بطريقة فريدة من نوعها من هواوي. على الـ MatePad الجديد، تُعرف هذه التقنية بشاشة Tandem OLED PaperMatte.
جهاز MatePad Pro أكثر إضاءة
جهاز ”HUAWEI MatePad Pro 12.2 يُحدث ثورة حقيقية في عالم الأجهزة اللوحية. وأكثر ما يميّزه هنا، هي بالطبع، الشاشة المبتكرة. على عكس شاشات OLED التقليدية، تحتوي هذه الشاشة على وحدة إضاءة مزدوجة الطبقات، باستخدام تقنية تكديس البيكسل على مستوى النانو لرفع سطوع الشاشة الأقصى إلى 2000 نت. وهذا يعني تجربة HDR حقيقية مع نسبة تباين مذهلة تبلغ 2,000,000:1، حيث يمكن حتى لأدنى ضوء نجمي أن يتألق بوضوح.
تكنولوجيا تكديس البيكسلات على مستوى النانو تعمل أيضًا على زيادة عمر الشاشة ثلاث مرات مقارنةً بشاشات OLED التقليدية. وقد ذهبت هواوي خطوة أبعد بتقنيتها لشاشة الاستشعار الطبيعي للضوء، المصممة للاستخدام الواقعي. مع تغير ظروف الإضاءة — سواء كنت في الداخل أو تحت أشعة الشمس — يقوم الجهاز اللوحي بالتكيف ديناميكيًا للحفاظ على صورة واضحة وحقيقية للحياة. لم تعد هناك أيام لرؤية الصور الباهتة أو اللمعان المزعج.
شاشة أفضل من الورق
بينما تبنت معظم الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية الشاشات اللامعة، تدفع هواوي الحدود مع جهاز ”HUAWEI MatePad Pro 12.2 من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا على شاشة OLED — وهو إنجاز أثبت أنه صعب بالنسبة للمنافسين. تكمن الصعوبة في تصميم البيكسلات غير المتساوي لشاشات OLED، والذي يمكن أن يؤدي إلى سطوع غير متساوي وحتى بقع ضوء غير مرغوب فيها، تُعرف بظاهرة "البريق"، عندما تُقترن بلمسة غير لامعة. ومع ذلك، نجحت هواوي في فك الشيفرة.
بفضل تقنية النقش المضاد للتوهج على نطاق النانو، يقضي جهاز ”HUAWEI MatePad Pro 12.2 على 99% من تداخل الضوء البيئي. وهذا يعني صورة أوضح وأعمق، حتى في ظروف الإضاءة الصعبة. الكتابة باستخدام القلم على الشاشة تشبه الكتابة على الورق، حيث يوفر اللمسة غير اللامعة المقدار المناسب من الملمس. كما يحتوي جهاز MatePad Pro 12.2” على طبقة بصرية نانوية مغناطيسية مع طلاءات متعددة لإلغاء مصادر الضوء المتداخلة. وهذا يقلل بشكل كبير من التوهج والانعكاس، مع تعزيز نفاذية الضوء إلى 95%. بهذا، يتمكن الجهاز من تقديم تفاصيل حادة وألوان زاهية سواء في الداخل أو في الهواء الطلق.
الجهاز اللوحي مصمم أيضًا لتقليل إجهاد العين خلال الاستخدام الطويل. ويقدم أول تكنولوجيا في الصناعة لتعديل السطوع بتردد 2880 هرتز PWM، مما يضمن تعديلات أكثر سلاسة في السطوع ويقلل من إجهاد العين الذي غالبًا ما يرتبط بشاشات OLED التقليدية. وقد حصل الجهاز على شهادة SGS Low Visual Fatigue Premium Performance 2.0 المرموقة، مما يؤكد أنه يذهب أبعد من ذلك في الحفاظ على راحة عينيك خلال فترات الاستخدام الممتدة.
نعومة على مستوى اّخر
الشاشة لا تبدو رائعة فحسب، بل تشعر بذلك أيضًا. مع معدل تحديث مذهل يبلغ 144 هرتز ومعدل مسح اللمس المرتفع البالغ 480 هرتز، يقدم الجهاز اللوحي تجربة سلسة واستجابة سريعة، سواء في الألعاب أو التمرير. قامت هواوي بتحسين معدل التحديث هذا خصيصًا لتعزيز تجربة الألعاب، مما يجعل الألعاب الشهيرة تبدو أسرع وأكثر اندماجًا وسلاسة.
بالإضافة إلى ذلك، بفضل التفاعل مع القلم بمعدل إطار عالٍ، تبدو الرسوميات أكثر طبيعية، حيث تظهر الضربات في الوقت الفعلي، وتنقل الواجهة بسلاسة.
تجربة غامرة حقًا
يأتي هذا الجهاز اللوحي بشاشة كبيرة بحجم 12.2 بوصة، بدقة 2.8K، وحواف ضيقة للغاية تبلغ 4.6 مم — وهي الأرفع على الإطلاق في جهاز لوحي بحجم 12 بوصة — ونسبة شاشة إلى جسم مذهلة تبلغ 92%. لا توجد شقوق أو ثقوب، مما يوفر تجربة بصرية غامرة وغير منقطعة. مثالي لكل شيء من الرسوم التوضيحية إلى البث المباشر. إنها شاشة تدفع الحدود فعلاً، وربما تكون من أفضل الشاشات التي ظهرت على جهاز لوحي.
عندما يتعلق الأمر بالألوان، لا تترك هواوي أي مجال للشك مع جهاز HUAWEI MatePad Pro 12.2 بوصة. يوفر الجهاز اللوحي دقة ألوان بمستوى احترافي مع تصنيف ∆E<1 عبر نطاقات ألوان sRGB وP3. هذا يعني أنه يمكنك تعديل الصور أو الاستمتاع بالأفلام والعروض كما يجب أن تكون.
سواء كنت تصنع محتوى، أو تلعب، أو تتصفح، يعد جهاز HUAWEI MatePad Pro 12.2” بتجربة بصرية رائعة يصعب تجاوزها. نحن نعيش في عالم يمكن أن تحدد فيه جودة العرض مصير الجهاز، وهواوي تثبت أن مستقبل الأجهزة اللوحية مشرق.
يتوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro 12.2” في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 3299 ريال لدى متجر هواوي الالكتروني وعدد من متاجر التجزئة المعتمدة.
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