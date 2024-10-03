الضابطة الجمركية: تعاملنا مع 234 قضية خلال الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل خلال شهر أيلول الماضي، مع 234 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بأشكاله كافة وحماية الاقتصاد الوطني والأسواق من أي بضائع غير قانونية وبضائع المستعمرات.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، أنه تعامل مع 115 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، وهي مفصلة كالتالي: ضبط 67 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، وضبط 12 قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، وكذلك التعامل مع 36 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.

وأشار الجهاز إلى أنه تعامل مع 75 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستعمرات، جاءت كالتالي: ضبط ما يقارب 15 طن مواد منتهية الصلاحية وتم إتلافها، وضبط 24 طنا (من المواد التموينية والتجميلية والكوزماتيكس) التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، والمواد المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.

وفي السياق ذاته، قال الجهاز إنه تم التعامل مع 32 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصحي، إذ تم خلالها ضبط قرابة 1732 كغم مواد منتهية الصلاحية، وبناءً على قرار جهات الاختصاص فقد تم إتلافها، و(187 كغم و3852 شريطا) من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية وهي مواد ممنوعة من التداول وغير حاصلة على التراخيص وتم تسليمها لجهات الاختصاص.

وأفاد الجهاز بأنه تم التعامل مع 10 قضايا بالتعاون مع وزارة الزراعة دعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها، وكذلك التعامل مع 3 قضايا لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و7 قضايا لمنتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.

ولفت إلى أنه تم التعامل مع قضيتي اتصالات مخالفتين للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، فتم خلالها ضبط 30 طردا بريديا ممنوعا من التداول، و12 جهازا خلويا غير حاصلة على التراخيص من وزارة الاتصالات، وتم تسليم المضبوطات للوزارة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد جهاز الضابطة الجمركية أهمية دور المواطنين في تقديم البلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك.