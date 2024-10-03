الضابطة الجمركية: تعاملنا مع 234 قضية خلال الشهر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل خلال شهر أيلول الماضي، مع 234 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بأشكاله كافة وحماية الاقتصاد الوطني والأسواق من أي بضائع غير قانونية وبضائع المستعمرات.
وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، أنه تعامل مع 115 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال، وهي مفصلة كالتالي: ضبط 67 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، وضبط 12 قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، وكذلك التعامل مع 36 قضية في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة.
وأشار الجهاز إلى أنه تعامل مع 75 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستعمرات، جاءت كالتالي: ضبط ما يقارب 15 طن مواد منتهية الصلاحية وتم إتلافها، وضبط 24 طنا (من المواد التموينية والتجميلية والكوزماتيكس) التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، والمواد المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية.
وفي السياق ذاته، قال الجهاز إنه تم التعامل مع 32 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأمن الغذائي والصحي، إذ تم خلالها ضبط قرابة 1732 كغم مواد منتهية الصلاحية، وبناءً على قرار جهات الاختصاص فقد تم إتلافها، و(187 كغم و3852 شريطا) من المنشطات الجنسية والمكملات الغذائية وهي مواد ممنوعة من التداول وغير حاصلة على التراخيص وتم تسليمها لجهات الاختصاص.
وأفاد الجهاز بأنه تم التعامل مع 10 قضايا بالتعاون مع وزارة الزراعة دعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها، وكذلك التعامل مع 3 قضايا لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة، و7 قضايا لمنتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.
ولفت إلى أنه تم التعامل مع قضيتي اتصالات مخالفتين للقانون بالتعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، فتم خلالها ضبط 30 طردا بريديا ممنوعا من التداول، و12 جهازا خلويا غير حاصلة على التراخيص من وزارة الاتصالات، وتم تسليم المضبوطات للوزارة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وأكد جهاز الضابطة الجمركية أهمية دور المواطنين في تقديم البلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132، أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك.
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