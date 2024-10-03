Thursday, 03 October 2024 02:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون يستهدفون تل أبيب بــــ 5 طائرات مسيرة فجر اليوم

10/3/2024 5:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء / PNN- أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع استهداف تل أبيب بـ5 طائرات مسيّرة فجر اليوم الخميس، وأكد نجاح العملية، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بوصول مسيّرتين إلى المدينة.

وقال سريع في بيان متلفز
إن سلاح الجو المسير هاجم هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.

وأضاف سريع أن عملية يافا تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وأكد استمرار العمليات حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد طائرتين مسيّرتين في بات يام جنوب تل أبيب، وأضاف أنه اعترض واحدة وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 5 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن فجرا وانفجرت على علو منخفض في أجواء منطقة تل أبيب.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أمس الأربعاء أن القوة الصاروخية التابعة لها استهدفت بالصواريخ قاعدة نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية في النقب.

وقالت الجماعة إن العملية تمت بصواريخ "قدس 5" المجنحة التي يكشف عنها لأول مرة، وإن عملية الاستهداف كانت دقيقة ووصلت الصواريخ إلى أهدافها.

وأوضحت أن الصاروخ "قدس 5" المستخدم في العملية تم تطويره، وهو قادر على ضرب أي هدف في فلسطين المحتلة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، نفذ الحوثيون عدة هجمات بالمسيرات والصواريخ على أهداف إسرائيلية، وفي يوليو/تموز أصابت مسيرة مبنى في تل أبيب مما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

MENAFN03102024000205011050ID1108742579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث