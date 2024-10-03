بايدن“لا يدعم هجوما” على المواقع النووية الإيرانية.. ومجموعة السبع ترى أن الحل الدبلوماسي“ما زال ممكنا”

MENAFN - Palestine News ) واشنطن / PNN - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعارض الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل.

إلا أن بايدن قال إن إسرائيل لديها الحق في الرد على الهجوم، مضيفا أنه سيتم فرض عقوبات إضافية على إيران.

وقد شارك بايدن في وقت سابق أمس الاربعاء، في اجتماع افتراضي تم تنظيمه بشكل متعجل لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وأعلن البيت الأبيض أنه تمت مناقشة فرض عقوبات جديدة خلال الإجتماع، مضيفا أن مجموعة السبع تعمل حاليا على صياغة بيان مشترك وأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وملتزمة بأمنها.

أعرب زعماء مجموعة السبع في بيان عن“قلقهم الشديد”، أمس الأربعاء، بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، لكنهم قالوا إن الحل الدبلوماسي ما زال ممكنا وإن الصراع على مستوى المنطقة ليس في مصلحة أحد، حسبما جاء في بيان.

ونظمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مكالمة بين زعماء دول المجموعة بعد يوم من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل، مما زاد من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

ونص بيان للحكومة الإيطالية على أن الزعماء نددوا بالهجوم الإيراني واتفقوا على“العمل بشكل مشترك لتعزيز خفض التوترات الإقليمية”.

وأشار البيان إلى تطبيق قرارين للأمم المتحدة أحدهما يحمل رقم 2735 ويدعم خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. والقرار الثاني رقم 1701 الذي أوقف حرب إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عام 2006.

وأضاف البيان“مع التعبير عن القلق الشديد إزاء التصعيد في الساعات الأخيرة، جرى التأكيد على أن الصراع على مستوى المنطقة ليس في مصلحة أحد وأن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا”.

وحثت ميلوني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على النظر في تعزيز تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)“من أجل ضمان أمن الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

وتسهم إيطاليا بأكثر من 1000 جندي في المهمة.

ونفى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تقارير عن عزم الحكومة سحب قواتها من المنطقة لأسباب أمنية.

وقال للصحافيين“نقيم كل الاحتمالات... لا يوجد قرار بسحب الفريق الإيطالي من اليونيفيل”.

لكنه أضاف أن“من الحماقة” عدم إعداد خطة إجلاء لتكون جاهزة في حالة تدهور الموقف.

من جانبه، قال كيرت كامبل نائب وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة بايدن ستركز اتصالاتها مع الإسرائيليين في الأيام القليلة المقبلة على محاولة التوفيق بين وجهات النظر حول أي رد محتمل على الهجوم الإيراني.

ووصف كيرت الوضع الحالي في الشرق الأوسط بأنه“لحظة خطر”.

وقال كامبل متحدثا خلال اجتماع عبر الإنترنت نظمته مؤسسة كارنيغي البحثية ومقرها واشنطن“أعتقد أننا ندرك أنه على الرغم من أهمية الرد من نوع ما، يوجد اعتراف بأن المنطقة على حد سكين بالفعل، ومخاوف حقيقية بشأن تصعيد أوسع نطاقا أو استمراره”.