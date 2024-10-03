الاحتلال يعتقل 15 مواطنا على الأقل من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم الخميس (15) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم شقيقان، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت في محافظة: رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وطوباس، حيث رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحق وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من (11) ألفا، و100 مواطن من الضفة بما فيها القدس.