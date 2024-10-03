ندوة تناقش واقع البحث العلمي في الجامعات العربية



وشارك في الندوة التي حملت عنوان "البحث العلمي في الجامعات العربية: الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية" كل من مدير صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة العالي والبحث العلمي الدكتور وسيم هلسة، ورئيس البتراء الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب رئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتورة حنان ملكاوي.



وقال عبد الرحيم في الندوة، إن الهدف من البحث العلمي هو الدراسة والتطبيق، لإيجاد الحلول وتسريع الإنجاز، مشيراً إلى أن إجراء البحوث العلمية وتوظيفها يسهم في بناء الاقتصاد والتنمية المستدامة، وهذا ما حدث فعلاً في معظم الدول المتقدمة.



ولفت إلى أن معظم البحوث العلمية في الوطن العربي معرفية وتختص بالجانب الإنساني والاجتماعي، مبينا أن تحديد أولويات البحث وتوجيهها بالشكل الصحيح، هو الخطوة الأولى لتصحيح مسار البحث العلمي في الوطن العربي.



بدورها قالت ملكاوي، إن ضعف التمويل والاستثمار، أحد أهم الأسباب الذي ينتج عنه ضعف الارتباط في تحديد الأولويات وخطط التنمية الشاملة، والافتقار إلى استقلالية المؤسسات البحثية والجامعات لاتخاذ القرارات المتعلقة بأولويات البحث والتعاون والتخطيط الاستراتيجي.

وبينت ملكاوي، أن 45 جامعة عربية من بين أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، حيث كانت الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا من بينها، الأمر الذي يدل على الاهتمام في البحث العلمي في الأردن، وتقدم مركزه على التصنيف العالمي.

وطالبت ملكاوي بإجراء إصلاحات شاملة للتغيير في ما يتعلق بمجال البحث العلمي، وتشكيل لجنة حول البحث العلمي. وإعادة تقييم وهيكلة نظام البنيوي للبحث وتطوير التشريعات.

من جانبه قدم هلسة عرضاً إحصائيا لعدد من الدراسات الصادرة عن اليونسكو والبنك الدولي، والتي توضح الفرق الكبير، بين ما يتم إنفاقه على البحث العلمي في بعض البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من الإنفاق العالمي، متركز في عدد من الدول المتقدمة ، مقارنة بما لا يزيد على واحد بالمئة في الدول العربية.



ولفت إلى أن نسبة مساهمة القطاع الحكومي بلغت 75 بالمئة، باستثناء دولة الامارات العربية الشقيقة، حيث بلغ الإنفاق ما نسبته 80 بالمئة من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نسبة الباحثات الإناث بلغت 21 بالمئة، وهي أقل من المعدل العالمي.

وخلص المنتدون إلى أن معالجة هذه المشكلات تتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل تحسين التمويل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانتماء والحس الوطني، وزيادة التعاون العربي والدولي. بترا

