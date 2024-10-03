ندوة تناقش واقع البحث العلمي في الجامعات العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ناقش أكاديميون في ندوة عقدها، مساء اليوم الأربعاء، منتدى الفكر العربي بالتعاون مع جمعية الأكاديميين الأردنيين، واقع البحث العلمي في الجامعات العربية.
وشارك في الندوة التي حملت عنوان "البحث العلمي في الجامعات العربية: الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية" كل من مدير صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وسيم هلسة، ورئيس جامعة البتراء الدكتور رامي عبد الرحيم، ونائب رئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتورة حنان ملكاوي.
وقال عبد الرحيم في الندوة، إن الهدف من البحث العلمي هو الدراسة والتطبيق، لإيجاد الحلول وتسريع الإنجاز، مشيراً إلى أن إجراء البحوث العلمية وتوظيفها يسهم في بناء الاقتصاد والتنمية المستدامة، وهذا ما حدث فعلاً في معظم الدول المتقدمة.
ولفت إلى أن معظم البحوث العلمية في الوطن العربي معرفية وتختص بالجانب الإنساني والاجتماعي، مبينا أن تحديد أولويات البحث وتوجيهها بالشكل الصحيح، هو الخطوة الأولى لتصحيح مسار البحث العلمي في الوطن العربي.
بدورها قالت ملكاوي، إن ضعف التمويل والاستثمار، أحد أهم الأسباب الذي ينتج عنه ضعف الارتباط في تحديد الأولويات وخطط التنمية الشاملة، والافتقار إلى استقلالية المؤسسات البحثية والجامعات لاتخاذ القرارات المتعلقة بأولويات البحث والتعاون والتخطيط الاستراتيجي.
وبينت ملكاوي، أن 45 جامعة عربية من بين أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، حيث كانت الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا من بينها، الأمر الذي يدل على الاهتمام في البحث العلمي في الأردن، وتقدم مركزه على التصنيف العالمي.
وطالبت ملكاوي بإجراء إصلاحات شاملة للتغيير في ما يتعلق بمجال البحث العلمي، وتشكيل لجنة حول البحث العلمي. وإعادة تقييم وهيكلة نظام البنيوي للبحث وتطوير التشريعات.
من جانبه قدم هلسة عرضاً إحصائيا لعدد من الدراسات الصادرة عن اليونسكو والبنك الدولي، والتي توضح الفرق الكبير، بين ما يتم إنفاقه على البحث العلمي في بعض البلدان المتقدمة، مشيرا إلى أن 80 بالمئة من الإنفاق العالمي، متركز في عدد من الدول المتقدمة ، مقارنة بما لا يزيد على واحد بالمئة في الدول العربية.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة القطاع الحكومي بلغت 75 بالمئة، باستثناء دولة الامارات العربية الشقيقة، حيث بلغ الإنفاق ما نسبته 80 بالمئة من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نسبة الباحثات الإناث بلغت 21 بالمئة، وهي أقل من المعدل العالمي.
وخلص المنتدون إلى أن معالجة هذه المشكلات تتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل تحسين التمويل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانتماء والحس الوطني، وزيادة التعاون العربي والدولي. بترا
MENAFN03102024000072011014ID1108742365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.