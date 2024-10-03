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8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة

10/3/2024 4:51:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.


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