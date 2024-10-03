8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق بقطاع غزة
التاريخ
10/3/2024 4:51:20 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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