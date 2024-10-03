مجلس التعاون الخليجي يدين التصعيد في لبنان وفلسطين ويدعو لوقف إطلاق النار



‎وشدد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع استثنائي عقد في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في الدوحة، برئاسة رئيس الوزراء الخارجية القطري الشَّيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على دعمهم للبنان في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على أراضيه، مؤكدين ضرورة الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.



‎واكد المجلس في بيان ختامي وقوفه إلى "جانب الشعب اللبناني الشقيق بمختلف مكوناته في هذه المرحلة الحرجة"، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة.



‎كما أكد ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالبا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.



‎ودعا إلى ضبط النفس وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة، مؤكدا ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة واتفاق الطائف.



‎وشدد المجلس على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما، عبر الخط الأزرق الفاصل للحدود الجنوبية للبنان، والمضي في تسوية دبلوماسية تجنب المنطقة خطر نشوب حرب إقليمية.



‎‎وأكد مجلس التعاون الخليجي، وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدًا إدانتَه للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.



وطالب بوقفٍ فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزَّة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مُشدّدًا على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، وضمان تأمين وصول جميع المُساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، وذلك في إطار الالتزام بالقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.



‎وجدَّدَ مطالبته لمجلسَ الأمن بتنفيذ قراراته بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري التام والكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى وعودة المدنيين إلى ديارهم والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.



وشدد المجلسُ الوزاري على أهميةَ التحرُّك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيدٍ من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدًا مركزيةَ القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.



ودعا المجلس جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين.

‎كما رحب باعتماد الجمعية العامة قرار إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثمن قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.-(بترا)