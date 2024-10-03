زراعة عسير: تدشن مهرجان الرمان الرابع بسراة عبيدة

(MENAFN
- Al Watan)
بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني دشن محافظ محافظة سراة عبيدة مسفر حامد ال محضي مهرجان الرمان في نسخته الرابعة، والذي سيتمر 3 إيام، بحديقة مرحبين وسط محافظة سراة عبيدة.
حيث أقيم المهرجان بالتعاون والتنسيق مع بلدية محافظه سراة عبيده.
يتكون المهرجان من30 ركن لبيع أفضل أنواع الرمان في المنطقة ومن أشهرها رمان جوف الـ معمر والبلدي و وندرفل، حيث بلغت مبيعات اليوم الأول أكثر من 50 ألف ريال مع كمية تقارب 9 طن,
وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة إهتمام رئيسي بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين
وتسويق منتجاتهم من خلال العديد من البرامج والمشاريع ومن ذلك إقامة المهرجانات الزراعية المتعددة. وتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والتسويقية لهم.
MENAFN03102024000089011017ID1108742305
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.