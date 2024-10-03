Thursday, 03 October 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زراعة عسير: تدشن مهرجان الرمان الرابع بسراة عبيدة

10/3/2024 4:44:09 AM
(MENAFN- Al Watan) بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بن سيف القحطاني دشن محافظ محافظة سراة عبيدة مسفر حامد ال محضي مهرجان الرمان في نسخته الرابعة، والذي سيتمر 3 إيام، بحديقة مرحبين وسط محافظة سراة عبيدة.
حيث أقيم المهرجان بالتعاون والتنسيق مع بلدية محافظه سراة عبيده.
يتكون المهرجان من30 ركن لبيع أفضل أنواع الرمان في المنطقة ومن أشهرها رمان جوف الـ معمر والبلدي و وندرفل، حيث بلغت مبيعات اليوم الأول أكثر من 50 ألف ريال مع كمية تقارب 9 طن,
وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة إهتمام رئيسي بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين وتسويق منتجاتهم من خلال العديد من البرامج والمشاريع ومن ذلك إقامة المهرجانات الزراعية المتعددة. وتقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والتسويقية لهم.

MENAFN03102024000089011017ID1108742305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث