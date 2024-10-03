الضرائب المصرية توقع مذكرة تعاون فنى مع الضرائب الفيدرالية الروسية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مصلحة الضرائب المصرية وهيئة الضرائب الفيدرالية فى روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم للتعاون الفنى فى مجال عمل الإدارة الضريبية.

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقًا لمذكرة التفاهم سيتم التعاون مع هيئة الضرائب الفيدرالية فى روسيا الاتحادية فى مجال الإدارة الضريبية فيما يتعلق بكيفية محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم المخاطر، والتطوير المهنى للموظفين، وكذلك فى المجالات الأخرى ذات الصلة والاهتمام المشترك.

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أضافت أن هذا التعاون سيتيح لمصلحة الضرائب المصرية الاستفادة من الخبرات الروسية فى هذه المجالات، مما يسهم فى رفع مستوى الأداء وتحقيق الحصيلة الضريبية بكفاءة أكبر.

وأشارت إلى أنه سيتم التعاون من خلال تبادل الخبرات؛ وتنسيق العمل على المستوى الدولى والمشاركة فى تنظيم الندوات والدورات ومجموعات العمل وزيارات العمل المتعلقة بالإدارة الضريبية فى كلا البلدين، وكذلك تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك للطرفين؛ ونقل المعرفة المتخصصة التى يتمتع بها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر؛ كما سيتم توفير التدريب لموظفى أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر؛ بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت عبدالعال، أنه وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة الضرائب الفيدرالية فى روسيا الاتحادية فإنه يمكن توسيع التعاون ليشمل تقديم أحد الأطراف المساعدة الفنية للطرف الآخر فى مجالات تحسين عمليات الإدارة الضريبية، بما فى ذلك مجال تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية لممثلى الطرفين حول منهجية التحصيل الضريبى والإدارة الضريبية.