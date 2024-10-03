الضرائب المصرية توقع مذكرة تعاون فنى مع الضرائب الفيدرالية الروسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت مصلحة الضرائب المصرية وهيئة الضرائب الفيدرالية فى روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم للتعاون الفنى فى مجال عمل الإدارة الضريبية.
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقًا لمذكرة التفاهم سيتم التعاون مع هيئة الضرائب الفيدرالية فى روسيا الاتحادية فى مجال الإدارة الضريبية فيما يتعلق بكيفية محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقييم المخاطر، والتطوير المهنى للموظفين، وكذلك فى المجالات الأخرى ذات الصلة والاهتمام المشترك.
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أضافت أن هذا التعاون سيتيح لمصلحة الضرائب المصرية الاستفادة من الخبرات الروسية فى هذه المجالات، مما يسهم فى رفع مستوى الأداء وتحقيق الحصيلة الضريبية بكفاءة أكبر.
وأشارت إلى أنه سيتم التعاون من خلال تبادل الخبرات؛ وتنسيق العمل على المستوى الدولى والمشاركة فى تنظيم الندوات والدورات ومجموعات العمل وزيارات العمل المتعلقة بالإدارة الضريبية فى كلا البلدين، وكذلك تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك للطرفين؛ ونقل المعرفة المتخصصة التى يتمتع بها أحد الطرفين إلى الطرف الآخر؛ كما سيتم توفير التدريب لموظفى أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر؛ بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت عبدالعال، أنه وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة الضرائب الفيدرالية فى روسيا الاتحادية فإنه يمكن توسيع التعاون ليشمل تقديم أحد الأطراف المساعدة الفنية للطرف الآخر فى مجالات تحسين عمليات الإدارة الضريبية، بما فى ذلك مجال تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية لممثلى الطرفين حول منهجية التحصيل الضريبى والإدارة الضريبية.
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