التضخم في تركيا يتباطأ بأقل من المتوقع مرجحاً تأجيل خفض الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباطأ التضخم في تركيا على أساس سنوي بأقل من المتوقع خلال سبتمبر، وهو ما قد يؤجل النقاشات حول الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري، فق ما أوردته هيئة الإحصاء في تركيا.
تراجع التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى 49.4% بعدما بلغ 52% في أغسطس. أما تغير أسعار المستهلكين على أساس شهري، وهو المؤشر المفضل لدى البنك المركزي التركي، فبلغ 2.97% مقارنة بـ2.47% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت“بلومبرج” آراءهم قد توقعوا أن يبلغ مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 48.3% والشهري إلى 2.2%.
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توقعت بنوك عالمية مثل“جولدمان ساكس” إجراء تركيا أول خفض على أسعار الفائدة في نوفمبر قبل الإعلان عن بيانات التضخم. إلا أن توقعات الأسر والشركات للأسعار، وهي مؤشر مهم آخر لصناع القرار، ظلت أعلى بكثير مما يتوقعه البنك المركزي، مما يشكل خطراً على تحقيق الاستقرار في الأسعار بالبلاد.
وقبل صدور البيانات، أشار محللو“إتش إس بي سي” إلى أن البنك المركزي قد يؤجل التيسير النقدي حتى العام المقبل، مشيرين إلى ضرورة تطبيق السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول من أجل تثبيت توقعات التضخم.
المصدر:
MENAFN03102024000202011048ID1108742281
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