التضخم في تركيا يتباطأ بأقل من المتوقع مرجحاً تأجيل خفض الفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأ التضخم في تركيا على أساس سنوي بأقل من المتوقع خلال سبتمبر، وهو ما قد يؤجل النقاشات حول الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الربع الرابع من العام الجاري، فق ما أوردته هيئة الإحصاء في تركيا.

تراجع التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى 49.4% بعدما بلغ 52% في أغسطس. أما تغير أسعار المستهلكين على أساس شهري، وهو المؤشر المفضل لدى التركي، فبلغ 2.97% مقارنة بـ2.47% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت“بلومبرج” آراءهم قد توقعوا أن يبلغ مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 48.3% والشهري إلى 2.2%.

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توقعت بنوك عالمية مثل“جولدمان ساكس” إجراء تركيا أول خفض على أسعار الفائدة في نوفمبر قبل الإعلان عن بيانات التضخم. إلا أن توقعات الأسر والشركات للأسعار، وهي مؤشر مهم آخر لصناع القرار، ظلت أعلى بكثير مما يتوقعه البنك المركزي، مما يشكل خطراً على تحقيق الاستقرار في الأسعار بالبلاد.

وقبل صدور البيانات، أشار محللو“إتش إس بي سي” إلى أن البنك المركزي قد يؤجل التيسير النقدي حتى العام المقبل، مشيرين إلى ضرورة تطبيق السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول من أجل تثبيت توقعات التضخم.





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