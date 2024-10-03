محافظة القدس: 8 شهداء و304 معتقلين و16,138 مستعمرا اقتحموا الأقصى خلال الربع الثالث 2024

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - قالت محافظة القدس إن 8 مواطنين استُشهدوا، ونفذ الاحتلال 304 حالات اعتقال، و154 عملية هدم وتجريف، واقتحم 16,138 مستعمرا المسجد الأقصى المبارك هلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت المحافظة في تقرير لها، اليوم الخميس، عن جرائم الاحتلال خلال الربع الثالث من عام 2024، أن انتهاكات الاحتلال تركزت على الإعدام الوحشي والاعتقالات، وقرارات الحبس الفعلي، وعمليات الهدم، وقرارات الإخلاء، والإبعاد، والحبس المنزلي، إضافة إلى الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

الشهداء:

ارتقى خلال الربع الثالث من عام 2024، 8 شهداء في محافظة القدس، وهم: محمد غالب شهاب (27 عامًا)، وأحمد نضال أصلان (20 عاما)، والطفل شادي شيحة (16 عاما)، وخليل سالم زيادة (37 عاما)، والطفل هاني مجدي القري (16 عاما)، وياسر رائد مطير (20 عاما)، ومن خارج المحافظة محمد هماش، وزياد أبو صبيح (33 عاما).

واحتجز الاحتلال خلال الربع الثالث من العام الجاري، جثماني الشهيدين محمد غالب شهاب، والطفل شادي شيحة، ليرتفع عدد جثامين الشهداء المقدسيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال إلى 43.

اعتداءات المستعمرين:

خلال الربع الثالث من عام 2024، رصدت محافظة القدس نحو 33 اعتداءً للمستعمرين في المحافظة، منها 7 اعتداءات بالإيذاء الجسدي.

الإصابات:

رصدت محافظة القدس، الإصابات الناتجة عن استعمال الاحتلال القوة المفرطة ضد المقدسيين، وتم رصد نحو (36) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز السام.

الجرائم والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك :

في انتهاك واضح وصريح لقدسية المسجد الأقصى المبارك، تستمر اقتحامات المستعمرين خلال الربع الثالث من عام 2024، إذ اقتحم 16,138 مستعمرا، و10,741 تحت مسمى "سياحة" المسجد الأقصى المبارك خلال الأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال والمسمى بالفترتين الصباحية والمسائية، بمساندة قوات الاحتلال.

ملف الحفريات أسفل المسجد الأقصى ومنع الترميم:

في آب سقط حجر من حائط المدرسة التنكزية على ساحة حائط البراق المحتل غربي المسجد الأقصى. وقال الاحتلال إن سقوط الحجر الأثري كان بسبب تسرب الماء من سطح المدرسة، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الحجارة والمادة الرابطة بينها.

وخلال أيلول واصل الاحتلال أعمال الحفريات والتهويد في منطقة القصور الأموية جنوب المصلى القبلي والملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك.

استهداف الشخصيات الوطنية المقدسية:

خلال الربع الثالث، واصلت سلطات الاحتلال استهداف محافظ القدس عدنان غيث، الذي يفرض عليه قرارا بالحبس المنزلي المفتوح في منزله منذ الرابع من آب 2022، دون تحديد فترة زمنية للقرار، وفي 22 أيلول جدّدت سلطات الاحتلال قرار منع المحافظ من دخول الضفة الغربية للسنة السادسة على التوالي لمدة أربعة أشهر، وذلك عقب استدعائه للتحقيق.

يُذكر أن خمسة قرارات عسكرية صدرت بحق المحافظ غيث منذ تسلمه مهامه عام 2018، إضافة إلى قرار سادس بحبسه منزليا منذ أكثر من سنتين وحتى الآن، تجددت جميعها بشكل دوري.

واستهدفت سلطات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، إذ طالب ما يسمى وزير داخلية الاحتلال "موشيه أربيل" بسحب الإقامة المقدسية من الشيخ صبري، كما طالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير شرطة الاحتلال بالتحقيق مع الشيخ صبري، واعتقلته وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك.

وسلّمت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في القدس شادي المطور، قرارا بتجديد إبعاده عن الضفة الغربية لمدة 6 أشهر جديدة. يُذكر أن الاحتلال يفرض على المطور قرارات عسكرية منذ أكثر من 5 سنوات ويتم تجديدها بشكل دوري كل 6 أشهر.

حالات الاعتقال:

خلال الربع الثالث من عام 2024، تم رصد نحو (304) حالات اعتقال في مناطق محافظة القدس كافة، من بينها (20) طفلا و(16) امرأة.

كما اعتقل الاحتلال أكثر من 50 عاملا فلسطينيا بحجة الدخول إلى القدس دون تصاريح.

وتفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، إضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من أصدرت محكمة الاحتلال بحقه قرارات منع سفر، وتمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم.

السجن الفعلي:

رصد التقرير، إصدار محاكم الاحتلال العنصرية (88) حكما بالسجن الفعلي بحق معتقلين مقدسيين، من بينها (54) حكما بالاعتقال الإداري، ومن أبرز الأحكام التي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال تمّوز الحكم الصادر بحق الطفل أيهم نواف السلايمة (12 عاما) بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا بعد قضائه 14 شهرا في الحبس المنزلي.

الحبس المنزلي:

جرى رصد 8 قرارات بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث من العام الجاري.

قرارات الإبعاد:

أصدرت سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث، 30 قرارا بالإبعاد 16 منها بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

قرارات منع السفر:

يتذرع الاحتلال بأسباب أمنية لمنع المواطنين من السفر وخاصة في القدس المحتلة، وخلال الربع الثالث من عام 2024، منع الاحتلال المرابطتين المقدسيتين هنادي حلواني، وخديجة خويص من السفر.

يشار إلى أنه صدر بحق حلواني قرارا منع من السفر أحدهما خلال شهر تمّوز والآخر خلال شهر آب.

عمليات الهدم والتجريف والاستيلاء على الممتلكات:

خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (154) عملية هدم وتجريف، منها: (24 عملية هدم ذاتي قسري) و(118 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، إضافة إلى 12 عملية تجريف.

وسلّمت سلطات الاحتلال خلال الربع الثالث، أكثر من 50 إخطارً بالهدم في منطقة باب العمود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وقرية العيساوية، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق، وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

الجرائم والانتهاكات ضد المؤسسات والمعالم المقدسية

في محاولات مستمرة لتقويض الجهود المقدسية داخل العاصمة المحتلة، واصل الاحتلال خلال الربع الثالث من العام الجاري سياسة إغلاق المؤسسات العاملة فيها وقمع الفعاليات التي تثبت وجود المقدسي وصموده في المدينة المحتلة.

ومن الاعتداءات بحق المؤسسات والمعالم المقدسية: اعتداءات بحق المؤسسات التعليمية والطلبة والفعاليات الثقافية، واستهداف المؤسسات الطبية والإعلامية، الاعتداءات على الصحفيين، إضافة إلى طمس معالم المدينة، وتضييق الخناق على الأونروا ومؤسساتها.

المشاريع الاستعمارية:

في سعيها الدؤوب والمتسارع بشكل جنوني إلى فرض واقع جديد على مدينة القدس المحتلة وتهويدها من خلال تنفيذ مشاريع استعمارية خطيرة، وخلال الربع الثالث صادقت حكومة الاحتلال على مشروعين استعماريين جديدين، وافتتحت سلطات الاحتلال مشروعين تم العمل عليهما سابقًا، وأقام مستعمرون بؤرتين استعماريتين جديدتين.