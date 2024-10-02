((الصناعة والتجارة)) تشارك في منتدى الأعمال ((الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك عبدالعزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة في منتدى الأعمال لدول حوار التعاون الآسيوي، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي ونماذج الاعمال الجديدة» والذي تنظمه بالتزامن مع انعقاد القمة الثالثة لحوار التعاون الاسيوي، وبمشاركة نخبة من صناع القرار في قطاع الأعمال بالقارة الآسيوية وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر الشقيقة.
هذا ويعد المنتدى منصة تجمع ممثلي قطاع الأعمال في قارة آسيا من أجل تعزيز الشراكة والتعاون والاقتصادي بين دول القارة وقد تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتحديات في التحول الرقمي، ومسار الأعمال نحو الذكاء الاصطناعي.
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