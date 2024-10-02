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((الصناعة والتجارة)) تشارك في منتدى الأعمال ((الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة))

10/2/2024 11:38:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬محمد‭ ‬الأشراف‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للرقابة‭ ‬والموارد‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬لدول‭ ‬حوار‭ ‬التعاون‭ ‬الآسيوي،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ونماذج‭ ‬الاعمال‭ ‬الجديدة‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬الثالثة‭ ‬لحوار‭ ‬التعاون‭ ‬الاسيوي،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬بالقارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بدولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭.‬

هذا‭ ‬ويعد‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬تجمع‭ ‬ممثلي‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬القارة‭ ‬وقد‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتحديات‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومسار‭ ‬الأعمال‭ ‬نحو‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

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