جلسة تنفيذية تعزز العلاقة الاستراتيجية بين Beyon Cyber وفورتينيت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
اتخذت شركة Beyon cyber ، إحدى شركات Beyon ، خطوات مهمة في تعزيز تعاونها مع فورتينيت، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، من خلال عقد اجتماع استراتيجي مع الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية للشركة في مقرها الرئيسي الكائن في سانيفيل، كاليفورنيا. ويؤكد هذا التعاون التزام Beyon Cyber بالتطور والنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عقد شراكات مباشرة مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني.
خلال الزيارة، أجرى الفريق التنفيذي لشركة Beyon Cyber ، برئاسة الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، الرئيس التنفيذي، وأبو بكر محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، وعرفان الدين، رئيس المنتجات والشراكات، مناقشات مع نظرائهم من شركة فورتينيت، ومنهم جون ويتل، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات، وأليكس سامونتي الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميدانية، وسعد الراشد، مدير العمليات في البحرين، حيث تم التركيز على تعزيز الأهداف المشتركة، واستكشاف فرص للتعاون، ومواكبة مبادرات النمو لتلبية احتياجات الأمن السيبراني في المنطقة.
كما شكلت الزيارة فرصة لشركة Beyon Cyber
للتعرف على تقنيات فورتينيت في مجالات العمليات الأمنية السيبرانية، واكتشاف التهديدات والتخفيف منها. من خلال الدمج بين الخبرة الإقليمية لشركة Beyon Cyber وحلول فورتينيت ذات المستوى العالمي، تستعد الشركتان لفتح آفاق جديدة لتقديم حلول أمنية متطورة وشاملة ومتكاملة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات في البحرين والمنطقة.
والجدير بالذكر أن هذا التعاون يتماشى مع أهداف شركة Beyon Cyber الاستراتيجية لتوفير قيمة مضافة لزبائنها، مع تعزيز نهج الابتكار والتميز في نموها ضمن الأسواق الإقليمية والدولية.
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