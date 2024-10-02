جلسة تنفيذية تعزز العلاقة الاستراتيجية بين Beyon Cyber وفورتينيت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اتخذت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ ،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ،‭ ‬خطوات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬فورتينيت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬استراتيجي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬العالمية‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬مقرها‭ ‬الرئيسي‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬سانيفيل،‭ ‬كاليفورنيا‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬التزام‭ ‬ Beyon Cyber بالتطور‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

خلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬أجرى‭ ‬الفريق‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وأبو‭ ‬بكر‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬وعرفان‭ ‬الدين،‭ ‬رئيس‭ ‬المنتجات‭ ‬والشراكات،‭ ‬مناقشات‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬فورتينيت،‭ ‬ومنهم‭ ‬جون‭ ‬ويتل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬العالمي‭ ‬للعمليات،‭ ‬وأليكس‭ ‬سامونتي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الميدانية،‭ ‬وسعد‭ ‬الراشد،‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬للتعاون،‭ ‬ومواكبة‭ ‬مبادرات‭ ‬النمو‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬شكلت‭ ‬الزيارة‭ ‬فرصة‭ ‬لشركة Beyon ‭ ‬ Cyber ‭

‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬فورتينيت‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‭ ‬السيبرانية،‭ ‬واكتشاف‭ ‬التهديدات‭ ‬والتخفيف‭ ‬منها‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدمج‭ ‬بين‭ ‬الخبرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لشركة Beyon Cyber ‭ ‬وحلول‭ ‬فورتينيت‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬تستعد‭ ‬الشركتان‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬أمنية‭ ‬متطورة‭ ‬وشاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتوفير‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬لزبائنها،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬نهج‭ ‬الابتكار‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬نموها‭ ‬ضمن‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬