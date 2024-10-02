((مركز المعارض)): استضافة ((روتس وورلد 2024)) إضافة فارقة في ريادة قطاع المعارض والمؤتمرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستضيف مركز البحرين العالمي للمعارض النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر «روتس وورلد» Routes World 2024 ، الذي سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ويعتبر أكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي.
تشكل استضافة معرض ومؤتمر »روتس وورلد 2024« إنجازاً بارزاً لمركز البحرين العالمي للمعارض، حيث سيستقطب أكثر من 2 , 500 مشارك وأكثر من 200 عارض من مختلف أنحاء العالم. ويواصل المركز استكمال استعداداته لتقديم تجربة استثنائية خلال فترة الفعالية والتي تمتد بين 6-8 أكتوبر. وستسهم هذه الفعالية الدولية المرموقة في إبراز مدى تميز المملكة كوجهة واعدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، مدعومة بالإمكانيات والمرافق النوعية للمركز. كما سيكون لها إسهام لافت في توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات حول تطوير قطاع الملاحة الجوية العالمي.
تحويل مساحات العرض إلى قصة نجاح
يرتكز مركز البحرين العالمي للمعارض في تميزه في استضافة كبرى الفعاليات الدولية على مرافقه العصرية ومرونة خدماته النوعية في تلبية متطلبات المنظمين. للتحضير لاستضافة معرض ومؤتمر »روتس وورلد 2024«، شهد المركز تحوّلاً شاملاً مع تحويل أربع قاعات عرض (7 و8 و9 و 10) إلى مساحات ديناميكية مصمّمة خصّيصاً لاستيعاب مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، بما يضمن انسيابية العمليات ومداخل سلسة بين القاعات لتهيئة تجربة مميزة للزوار والعارضين على السواء.
وقد تم تجهيز قاعات العرض بأحدث ما توصّلت إليه التكنولوجيا التي تلبي احتياجات مختلف الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث العالمي. كما تتوفر منصات تحميل بسعات كبيرة وغرف اجتماعات مجهزة بالكامل بأحدث التقنيات ومساحات تخزين واسعة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وتصميم استراتيجي للمركز ومرافق عصرية تعزز من سمعة المركز كلاعب رئيسي في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وليكون الخيار الأمثل لتنظيم كبرى المؤتمرات والمعارض على غرار »روتس وورلد 2024«.
تجربة طهي استثنائية بحسب الطلب
ضمن إدراكه أهمية تجربة فعاليات شاملة، يؤكد مركز البحرين العالمي للمعارض تركيزه على خدمات الطهي والتميز فيها، حيث استقبل المركز في الآونة الأخيرة عدة طلبات من عارضين ووفود حول العالم لإعداد قوائم طعام خاصة تضم أطباقا آسيوية وعالمية، من بينهم هونغ كونغ المستضيف القادم لمعرض ومؤتمر «روتس وورلد 2025».
يفخر مركز البحرين العالمي للمعارض بامتلاكه لأكبر مطبخ تجاري عصري في المملكة على مساحة إجمالية قدرها 3 , 600 متر مربع وفريق متمرّس من الطهاة الذين سيقدمون تجربة طهي وتذوق مميزة مع إعدادهم لقوائم الطعام الخاصة لتخدم عدة مطابخ عالمية لتشمل الأطباق الآسيوية والمتوسطية والأوروبية. ويعكس هذا الاهتمام بأدق التفاصيل في عالم الطبخ وإعداد الأطعمة التزام المركز الثابت في تقديم تجربة ثقافية غنية لكل مشارك وزائر.
وسيكون فريق الطهاة في مركز البحرين العالمي للمعارض على موعد مع إنجاز جديد، حيث سيقدم خدمات الطعام والشراب لأكبر عدد من العارضين والمشاركين الدوليين خلال استضافة «روتس وورلد 2024» منذ افتتاح المركز، مع الحرص على مراعاة أدق التفاصيل في إعداد أشهى الأطباق وتلبية أذواقهم بما ينسجم مع ثقافاتهم ونكهات مطابخ بلدانهم.
بطاقة استيعابية تخدم 10 , 000 ضيف دفعة واحدة، يَعد مركز البحرين العالمي للمعارض بتقديم تجربة طهي لا تنسى خلال فعاليات «روتس وورلد 2024» وتقديم تجربة فعاليات شاملة ومتكاملة ستترك أثراً إيجابياً على المشاركين.
وبهذه المناسبة، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض عضو مجلس إدارة شركة طيران الخليج، أهمية هذه الفعالية الدولية المرموقة بالقول: «نحن متحمّسون للترحيب بمجتمع تطوير النقل الجوي لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ستخلق المرافق المميزة للمركز بيئة مثالية للتواصل وتبادل المعارف، بما يسهم في تطوير قطاعات السفر والسياحة والنقل الجوي. لن تكون أهمية (روتس وورلد 2024) محصورة فقط في الترويج لريادة المملكة في خدمات استضافة المعارض والمؤتمرات، بل ستشمل كذلك تعزيز دورها المحوري في أن يكون لها بصمة مؤثرة في صياغة مستقبل السفر والتجارة العالمية«.
بدوره، أضاف ستيفن سمول، مدير فعاليات «روتس وورلد» في شركة «إنفورما ماركتس» بالقول: «نحن مسرورون بتنظيم النسخة الـ29 لهذه الفعالية الدولية المرموقة في مركز البحرين العالمي للمعارض. تبرز مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال سياحة المعارض والمؤتمرات، تم تعزيزه بفضل المرافق العصرية لمركز البحرين العالمي للمعارض. في الوقت الذي نشهد فيه توسعا في شبكة النقل الجوي وتناميها بنسبة 5.2%، نحن على ثقة بأن هذه الفعالية ستنعش نمو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة، وتنعكس هذه الثقة على توسع عمليات إنفورما ماركتس في البحرين. سيتواجد في (روتس وورلد 2024) أكثر من 680 شركة طيران ومطارات ووجهات سفر ومقدمي خدمات النقل الجوي مع مشاركة أكثر من 100 عارض. ويعتبر هذا الحدث منصة عالمية لمملكة البحرين مع فرصة اطلاع أكثر من 110 دولة حول العالم على ما تقدمه البحرين من فرص وخدمات نوعية».
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