((مركز المعارض)): استضافة ((روتس وورلد 2024)) إضافة فارقة في ريادة قطاع المعارض والمؤتمرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستضيف‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‮»‬ Routes ‭ ‬ World ‭ ‬2024‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ويعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬حدث‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭.‬

تشكل‭ ‬استضافة‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮»‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮«‬‭ ‬إنجازاً‭ ‬بارزاً‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬حيث‭ ‬سيستقطب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2 , 500‭ ‬مشارك‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬عارض‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ويواصل‭ ‬المركز‭ ‬استكمال‭ ‬استعداداته‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الفعالية‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬بين‭ ‬6‭-‬8‭ ‬أكتوبر‭. ‬وستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬مدى‭ ‬تميز‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬واعدة‭ ‬لقطاع‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض،‭ ‬مدعومة‭ ‬بالإمكانيات‭ ‬والمرافق‭ ‬النوعية‭ ‬للمركز‭. ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬إسهام‭ ‬لافت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬للحوار‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬حول‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية‭ ‬العالمي‭.‬

تحويل‭ ‬مساحات‭ ‬العرض‭ ‬إلى‭ ‬قصة‭ ‬نجاح

يرتكز‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬في‭ ‬تميزه‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬مرافقه‭ ‬العصرية‭ ‬ومرونة‭ ‬خدماته‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬المنظمين‭. ‬للتحضير‭ ‬لاستضافة‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮»‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮«‬،‭ ‬شهد‭ ‬المركز‭ ‬تحوّلاً‭ ‬شاملاً‭ ‬مع‭ ‬تحويل‭ ‬أربع‭ ‬قاعات‭ ‬عرض‭ (‬7‭ ‬و8‭ ‬و9‭ ‬و‭ ‬10‭) ‬إلى‭ ‬مساحات‭ ‬ديناميكية‭ ‬مصمّمة‭ ‬خصّيصاً‭ ‬لاستيعاب‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬المتنوعة،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬انسيابية‭ ‬العمليات‭ ‬ومداخل‭ ‬سلسة‭ ‬بين‭ ‬القاعات‭ ‬لتهيئة‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬للزوار‭ ‬والعارضين‭ ‬على‭ ‬السواء‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬قاعات‭ ‬العرض‭ ‬بأحدث‭ ‬ما‭ ‬توصّلت‭ ‬إليه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬المصاحبة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭. ‬كما‭ ‬تتوفر‭ ‬منصات‭ ‬تحميل‭ ‬بسعات‭ ‬كبيرة‭ ‬وغرف‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجهزة‭ ‬بالكامل‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬ومساحات‭ ‬تخزين‭ ‬واسعة،‭ ‬مدعومة‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬متطورة‭ ‬وتصميم‭ ‬استراتيجي‭ ‬للمركز‭ ‬ومرافق‭ ‬عصرية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬المركز‭ ‬كلاعب‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى،‭ ‬وليكون‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬لتنظيم‭ ‬كبرى‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬‮»‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮«‬‭.‬

تجربة‭ ‬طهي‭ ‬استثنائية‭ ‬بحسب‭ ‬الطلب‭ ‬

ضمن‭ ‬إدراكه‭ ‬أهمية‭ ‬تجربة‭ ‬فعاليات‭ ‬شاملة،‭ ‬يؤكد‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الطهي‭ ‬والتميز‭ ‬فيها،‭ ‬حيث‭ ‬استقبل‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬عدة‭ ‬طلبات‭ ‬من‭ ‬عارضين‭ ‬ووفود‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لإعداد‭ ‬قوائم‭ ‬طعام‭ ‬خاصة‭ ‬تضم‭ ‬أطباقا‭ ‬آسيوية‭ ‬وعالمية،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬المستضيف‭ ‬القادم‭ ‬لمعرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2025‮»‬‭.‬

يفخر‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بامتلاكه‭ ‬لأكبر‭ ‬مطبخ‭ ‬تجاري‭ ‬عصري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬3 , 600‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وفريق‭ ‬متمرّس‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬الذين‭ ‬سيقدمون‭ ‬تجربة‭ ‬طهي‭ ‬وتذوق‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬إعدادهم‭ ‬لقوائم‭ ‬الطعام‭ ‬الخاصة‭ ‬لتخدم‭ ‬عدة‭ ‬مطابخ‭ ‬عالمية‭ ‬لتشمل‭ ‬الأطباق‭ ‬الآسيوية‭ ‬والمتوسطية‭ ‬والأوروبية‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الطبخ‭ ‬وإعداد‭ ‬الأطعمة‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬الثابت‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬ثقافية‭ ‬غنية‭ ‬لكل‭ ‬مشارك‭ ‬وزائر‭.‬

وسيكون‭ ‬فريق‭ ‬الطهاة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد،‭ ‬حيث‭ ‬سيقدم‭ ‬خدمات‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬والمشاركين‭ ‬الدوليين‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬افتتاح‭ ‬المركز،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مراعاة‭ ‬أدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬أشهى‭ ‬الأطباق‭ ‬وتلبية‭ ‬أذواقهم‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬ثقافاتهم‭ ‬ونكهات‭ ‬مطابخ‭ ‬بلدانهم‭.‬

بطاقة‭ ‬استيعابية‭ ‬تخدم‭ ‬10 , 000‭ ‬ضيف‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬يَعد‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬طهي‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‮»‬‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬فعاليات‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬ستترك‭ ‬أثراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمّسون‭ ‬للترحيب‭ ‬بمجتمع‭ ‬تطوير‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬ستخلق‭ ‬المرافق‭ ‬المميزة‭ ‬للمركز‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬للتواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعارف،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاعات‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭. ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬أهمية‭ (‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‭) ‬محصورة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬استضافة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬بل‭ ‬ستشمل‭ ‬كذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬دورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬بصمة‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬مستقبل‭ ‬السفر‭ ‬والتجارة‭ ‬العالمية‮«‬‭.‬

بدوره،‭ ‬أضاف‭ ‬ستيفن‭ ‬سمول،‭ ‬مدير‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬روتس‭ ‬وورلد‮»‬‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفورما‭ ‬ماركتس‮»‬‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الـ29‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬تبرز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬تم‭ ‬تعزيزه‭ ‬بفضل‭ ‬المرافق‭ ‬العصرية‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نشهد‭ ‬فيه‭ ‬توسعا‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬وتناميها‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬2‭%‬،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬ستنعش‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬الاجتماعات‭ ‬والحوافز‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتنعكس‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬على‭ ‬توسع‭ ‬عمليات‭ ‬إنفورما‭ ‬ماركتس‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬سيتواجد‭ ‬في‭ (‬روتس‭ ‬وورلد‭ ‬2024‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬680‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬ومطارات‭ ‬ووجهات‭ ‬سفر‭ ‬ومقدمي‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬الجوي‭ ‬مع‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬عارض‭. ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬منصة‭ ‬عالمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬فرصة‭ ‬اطلاع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬وخدمات‭ ‬نوعية‮»‬‭.‬