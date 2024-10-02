بمشاركة 20 متحدثا خليجيا وعربيا:انطلاق منتدى دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية صاحب السمو السيد محمد بن ثويني آل سعيد، ينطلق منتدى «دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة» بفندق جراند حياة مسقط، والذي تنظمه سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان بالتعاون مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
وأكد الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، أن الذكاء الاصطناعي برز كأداة قوية في النهوض بأهداف التنمية المستدامة. إذا تم نشره بكفاءة وأخلاقية، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على خلق نمو شامل ومستدام وتحسين الحياة من خلال تطبيق مسؤول في عديد من القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم وتغير المناخ والمياه والغذاء والطاقة.
وأضاف: وليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة هائلة للحكومات في المنطقة لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وحل التحديات المجتمعية. ووفقاً لتقديرات دولية فإن منطقة الشرق الأوسط ستحقق نسبة 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي في عام 2030، أي ما يعادل 320 مليار دولار أمريكي. ولاستغلال هذه الفرصة، هناك حاجة إلى تقييم موقع الدول العربية في السباق العالمي للذكاء الاصطناعي، وتحديد التحديات والفرص.
ومن جانبه ثمن د. سالم بن سلطان الرزيقي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لتقنية المعلومات، فكرة تنظيم منتدى دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة، في هذه المرحلة الذي بات فيه التركيز على دور الذكاء الاصطناعي من جانب دول المنطقة لما له من فوائد واستخدامات في التنمية المستدامة للدول والأفراد.
ومن جهتها أشادت ردينة بنت عامر الحجرية رئيسة مجلس إدارة جمعية الصداقة العمانية -البحرينية، بجهود سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان في طرح فكرة وتنظيم هذا المنتدى. وقالت الحجرية إن هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي تقيمه الجمعية عن الذكاء الاصطناعي، وأن نتائج ومخرجات هذا المنتدى ستنعكس على رواد الأعمال الذين تستهدفهم الجمعية، وذلك باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن عدد المتحدثين نحو 20 متحدثا ومتحدثة، وأن المنتدى يضم ثلاث جلسات ونحو 12 محورا ومن أبرزها إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسياسات الحكومية ودورها في تمكين الابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي ، ومعتبرة ان هذا المنتدى فرصة لفتح آفاق جديدة وتبادل الافكار والخبرات بين المشاركين ،فضلا عن إقامة جسور وشراكات جديدة للجمعية.
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