بمشاركة 20 متحدثا خليجيا وعربيا:انطلاق منتدى دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثويني‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬ينطلق‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭ ‬بفندق‭ ‬جراند‭ ‬حياة‭ ‬مسقط،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬والجمعية‭ ‬العمانية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬برز‭ ‬كأداة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬بكفاءة‭ ‬وأخلاقية،‭ ‬فإن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬نمو‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‭ ‬وتحسين‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والمياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والطاقة‭.‬

وأضاف‭: ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬هائلة‭ ‬للحكومات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لدفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬وحل‭ ‬التحديات‭ ‬المجتمعية‭. ‬ووفقاً‭ ‬لتقديرات‭ ‬دولية‭ ‬فإن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ستحقق‭ ‬نسبة‭ ‬2‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الفوائد‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬320‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ولاستغلال‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة،‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬موقع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتحديد‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬د‭. ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬الرزيقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمانية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬فكرة‭ ‬تنظيم‭ ‬منتدى‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬فيه‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬واستخدامات‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للدول‭ ‬والأفراد‭.‬

ومن‭ ‬جهتها‭ ‬أشادت‭ ‬ردينة‭ ‬بنت‭ ‬عامر‭ ‬الحجرية‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ -‬البحرينية،‭ ‬بجهود‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭. ‬وقالت‭ ‬الحجرية‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وأن‭ ‬نتائج‭ ‬ومخرجات‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الذين‭ ‬تستهدفهم‭ ‬الجمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مؤسساتهم‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المتحدثين‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬متحدثا‭ ‬ومتحدثة،‭ ‬وأن‭ ‬المنتدى‭ ‬يضم‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬ونحو‭ ‬12‭ ‬محورا‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬إستراتيجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والسياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬،‭ ‬ومعتبرة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصة‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬وتبادل‭ ‬الافكار‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬،فضلا‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬جسور‭ ‬وشراكات‭ ‬جديدة‭ ‬للجمعية‭.‬