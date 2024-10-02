Thursday, 03 October 2024 08:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بمشاركة 20 متحدثا خليجيا وعربيا:انطلاق منتدى دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة

10/2/2024 11:38:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثويني‭ ‬آل‭ ‬سعيد،‭ ‬ينطلق‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭ ‬بفندق‭ ‬جراند‭ ‬حياة‭ ‬مسقط،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬والجمعية‭ ‬العمانية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬برز‭ ‬كأداة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬بكفاءة‭ ‬وأخلاقية،‭ ‬فإن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لديه‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬نمو‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‭ ‬وتحسين‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والمياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والطاقة‭.‬

وأضاف‭: ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصة‭ ‬هائلة‭ ‬للحكومات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لدفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬وحل‭ ‬التحديات‭ ‬المجتمعية‭. ‬ووفقاً‭ ‬لتقديرات‭ ‬دولية‭ ‬فإن‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ستحقق‭ ‬نسبة‭ ‬2‭% ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الفوائد‭ ‬العالمية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬320‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ولاستغلال‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة،‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬موقع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتحديد‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬ثمن‭ ‬د‭. ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬الرزيقي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمانية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬فكرة‭ ‬تنظيم‭ ‬منتدى‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬فيه‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬واستخدامات‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للدول‭ ‬والأفراد‭.‬

ومن‭ ‬جهتها‭ ‬أشادت‭ ‬ردينة‭ ‬بنت‭ ‬عامر‭ ‬الحجرية‭ ‬رئيسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ -‬البحرينية،‭ ‬بجهود‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭. ‬وقالت‭ ‬الحجرية‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬الذي‭ ‬تقيمه‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وأن‭ ‬نتائج‭ ‬ومخرجات‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الذين‭ ‬تستهدفهم‭ ‬الجمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مؤسساتهم‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المتحدثين‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬متحدثا‭ ‬ومتحدثة،‭ ‬وأن‭ ‬المنتدى‭ ‬يضم‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬ونحو‭ ‬12‭ ‬محورا‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬إستراتيجيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والسياسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الابتكار‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬والإقليمي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬،‭ ‬ومعتبرة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصة‭ ‬لفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬وتبادل‭ ‬الافكار‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬،فضلا‭ ‬عن‭ ‬إقامة‭ ‬جسور‭ ‬وشراكات‭ ‬جديدة‭ ‬للجمعية‭.‬

MENAFN02102024000055011008ID1108741728

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث