((Bede)) الشريك الرسمي لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

يسر‭ ‬ Bede ،‭ ‬الشركة‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية،‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬شراكتها‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬القادم،‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومي‭ ‬2‭ ‬و3‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

يقام‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬إيكونوميست‭ ‬إمباكت‮»‬،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬ويجمع‭ ‬المنتدى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬العالمية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والأكاديميين،‭ ‬حيث‭ ‬سيستعرض‭ ‬كل‭ ‬منهم‭ ‬خبرته‭ ‬الفريدة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭.‬

‮«‬باعتبارنا‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية،‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عبر‭ ‬بضع‭ ‬خطوات‭ ‬فقط،‭ ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬شريكاً‭ ‬رسمياً‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024؛‭ ‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬لـ Bede ‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشمول‭ ‬المالي‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬النظام

المالي‮

‬في‮

‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والابتكار

والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬علق‭ ‬عبدالناصر‭ ‬الريس‭ - ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭ ‬ Bede ‭. ‬‮«‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬ومشاركة‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مستقبل‭ ‬مالي‭ ‬أكثر‭ ‬شمولاً‭. ‬نحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬زملائنا‭ ‬المبتكرين‭ ‬واستكشاف‭ ‬سبل‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬معهم‭ ‬وإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

Bede ‭ ‬تدعو‭ ‬جميع‭ ‬الحضور‭ ‬لزيارة‭ ‬جناحها‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬المنتدى،‭ ‬وذلك‭ ‬لمعرفة‭ ‬المزيد‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬المتوافرة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Bede ‭ ‬المبتكر‭ ‬للهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬وكيفية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الرقمية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬