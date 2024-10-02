((Bede)) الشريك الرسمي لمنتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
يسر Bede ، الشركة المبتكرة لتقديم الخدمات المالية الرقمية، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أن تعلن شراكتها الرسمية مع منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 القادم، المقرر عقده على مدى يومي 2 و3 أكتوبر في مركز البحرين العالمي للمعارض.
يقام منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 ضمن أعمال النسخة الثانية بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع «إيكونوميست إمباكت»، وبدعم من مصرف البحرين المركزي، وصندوق العمل «تمكين»، وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية. ويجمع المنتدى مجموعة متنوعة من شركات التكنولوجيا المالية العالمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والأكاديميين، حيث سيستعرض كل منهم خبرته الفريدة على مدار يومين.
«باعتبارنا شركة رائدة في تقديم الخدمات والحلول المالية الرقمية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر بضع خطوات فقط، يسعدنا أن نكون شريكاً رسمياً في منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024؛ إنها خطوة مهمة لـ Bede لتعزيز الشمول المالي والتي تأتي كجزء من تطوير النظام
المالي
في
مجال التكنولوجيا المالية والابتكار
والتحول الرقمي في مملكة البحرين». علق عبدالناصر الريس - الرئيس التنفيذي لـ Bede . «يمثل هذا المنتدى فرصة فريدة للتواصل مع قادة الصناعة ومشاركة رؤيتنا لتحقيق مستقبل مالي أكثر شمولاً. نحن نتطلع إلى التفاعل مع زملائنا المبتكرين واستكشاف سبل جديدة للتعاون معهم وإحداث تغيير إيجابي في المشهد المالي في جميع انحاء المملكة».
Bede تدعو جميع الحضور لزيارة جناحها خلال يومين المنتدى، وذلك لمعرفة المزيد عن الخدمات والحلول المالية الرقمية المتوافرة عبر تطبيق Bede المبتكر للهواتف المحمولة وكيفية الوصول إلى هذه الخدمات المالية الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
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