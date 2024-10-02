عقارات السيف وyellow Door Energy توقعان اتفاقية لتزويد أربعة مراكز تجارية بالطاقة الشمسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة عقارات السيف، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، توقيع اتفاقية مع شركة Yellow Door energy ، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي سيتم بموجبها تزويد أربع وجهات بارزة للتجزئة والتسوّق بطاقة كهربائيّة نظيفة باستخدام الطاقة الشمسيّة، وهي: مجمّع السيف -ضاحية السيف، ومجمّع السيف -مدينة عيسى، ومجمّع السيف -المحرّق، والليوان.
ومن المقرر أن تبلغ سعة محطات الطاقة الشمسيّة التي سيتم إنشاؤها 9.2 ميجاواط، إذ ستضم أكثر من 15 , 600 لوح شمسي. وسيتم تثبيت ما يقارب من نصف هذه الألواح الشمسيّة على الأسطح، في حين سيتم تركيب النصف الآخر كوحدات ثنائيّة الوجه وعالية الكفاءة على مواقف السيّارات الخاصة بالمراكز التجاريّة الأربعة. وبعد الانتهاء من إنشاء المحطات الشمسيّة، من المتوقع أن تقوم بتوليد (14 , 900 ميجاواط-ساعة( من الطاقة الكهربائيّة النظيفة خلال العام الأول من تشغيلها، أي ما يعادل خفض انبعاثات الكربون بمقدار أكثر من 10 آلاف طن متري.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية، وقال: «تؤكّد هذه الاتفاقية مع Yellow Door Energy التزامنا الراسخ بتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المستدامة، كما ستسهم في خفض تكاليف الطاقة لدينا إلى حدٍ كبير. ولطالما حرصت عقارات السيف على إثراء المجتمع البحريني وضمان تشغيل مشاريعنا على نحو سليم ومسؤول ووفقًا لأعلى المعايير البيئية. وعليه، ومن خلال الاستفادة من إمكانيات Yellow Door Energy الموثوقة، نتطلع إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسيّة في أربع من وجهاتنا الرئيسيّة في مختلف أنحاء المملكة، الأمر الذي سيثمر عن فوائد جمّة وآثار إيجابيّة دائمة، وعلى رأسها خفض كبير في انبعاثات الكربون. ونحن واثقون أن هذه الاتفاقية سترسي معيارًا جديدًا لأفضل ممارسات الاستدامة في مجال التجزئة، كما ستسهم في تعزيز مساعي التنمية المستدامة في مملكة البحرين».
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy السيد جيريمي كرين: «تعتز شركتنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع عقارات السيف لتزويد عدة مواقع تابعة لها بالطاقة الشمسيّة. وبفضل سجل شركتنا الحافل بالإنجازات وقائمة مشاريعها المتنامية في المملكة والتي يصل حاليًا إجمالي سعتها إلى 31.5 ميجاواط، فقد نجحت Yellow Door Energy في ترسيخ مكانتها الرائدة في البحرين، والتي تؤهلها لمواصلة تقديم حلول متطوّرة منخفضة التكلفة ويُعتمد عليها للطاقة المستدامة. ويسهم هذا التعاون المثمر في دعم جهود الاستدامة بشركة عقارات السيف، فضلًا عن دفع مسيرة المملكة نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060».
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