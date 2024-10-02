عقارات السيف وyellow Door Energy توقعان اتفاقية لتزويد أربعة مراكز تجارية بالطاقة الشمسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف،‭ ‬إحدى‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ ،‭ ‬الشريك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المستدامة‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬بموجبها‭ ‬تزويد‭ ‬أربع‭ ‬وجهات‭ ‬بارزة‭ ‬للتجزئة‭ ‬والتسوّق‭ ‬بطاقة‭ ‬كهربائيّة‭ ‬نظيفة‭ ‬باستخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسيّة،‭ ‬وهي‭: ‬مجمّع‭ ‬السيف‭ -‬ضاحية‭ ‬السيف،‭ ‬ومجمّع‭ ‬السيف‭ -‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ومجمّع‭ ‬السيف‭ -‬المحرّق،‭ ‬والليوان‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبلغ‭ ‬سعة‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسيّة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬9‭.‬2‭ ‬ميجاواط،‭ ‬إذ‭ ‬ستضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15 , 600‭ ‬لوح‭ ‬شمسي‭. ‬وسيتم‭ ‬تثبيت‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬هذه‭ ‬الألواح‭ ‬الشمسيّة‭ ‬على‭ ‬الأسطح،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيتم‭ ‬تركيب‭ ‬النصف‭ ‬الآخر‭ ‬كوحدات‭ ‬ثنائيّة‭ ‬الوجه‭ ‬وعالية‭ ‬الكفاءة‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬السيّارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمراكز‭ ‬التجاريّة‭ ‬الأربعة‭. ‬وبعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬المحطات‭ ‬الشمسيّة،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بتوليد‭ (‬14 , 900‭ ‬ميجاواط‭-‬ساعة‭( ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائيّة‭ ‬النظيفة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬تشغيلها،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬خفض‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭ ‬بمقدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬طن‭ ‬متري‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬تؤكّد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬بتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الأعمال‭ ‬المستدامة،‭ ‬كما‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬تكاليف‭ ‬الطاقة‭ ‬لدينا‭ ‬إلى‭ ‬حدٍ‭ ‬كبير‭. ‬ولطالما‭ ‬حرصت‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وضمان‭ ‬تشغيل‭ ‬مشاريعنا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سليم‭ ‬ومسؤول‭ ‬ووفقًا‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬البيئية‭. ‬وعليه،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭ ‬الموثوقة،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬محطات‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسيّة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬وجهاتنا‭ ‬الرئيسيّة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيثمر‭ ‬عن‭ ‬فوائد‭ ‬جمّة‭ ‬وآثار‭ ‬إيجابيّة‭ ‬دائمة،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬خفض‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭. ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سترسي‭ ‬معيارًا‭ ‬جديدًا‭ ‬لأفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجزئة،‭ ‬كما‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مساعي‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭ ‬السيد‭ ‬جيريمي‭ ‬كرين‭: ‬‮«‬تعتز‭ ‬شركتنا‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬مع‭ ‬عقارات‭ ‬السيف‭ ‬لتزويد‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬بالطاقة‭ ‬الشمسيّة‭. ‬وبفضل‭ ‬سجل‭ ‬شركتنا‭ ‬الحافل‭ ‬بالإنجازات‭ ‬وقائمة‭ ‬مشاريعها‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬يصل‭ ‬حاليًا‭ ‬إجمالي‭ ‬سعتها‭ ‬إلى‭ ‬31.5‭ ‬ميجاواط،‭ ‬فقد‭ ‬نجحت‭ ‬ Yellow ‭ ‬ Door ‭ ‬ Energy ‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تؤهلها‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬متطوّرة‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬ويُعتمد‭ ‬عليها‭ ‬للطاقة‭ ‬المستدامة‭. ‬ويسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الاستدامة‭ ‬بشركة‭ ‬عقارات‭ ‬السيف،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬المملكة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‮»‬‭.‬