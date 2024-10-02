من خلال دعم صندوق العمل ((تمكين)) لمنشأة ((أمانة للرعاية الصحية))فرص وظيفية للكفاءات المحلية في القطاع الصحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
فتح باب تقديم طلبات التوظيف 12 الجاري والشواغر الوظيفية تتضمن الأطباء والممرضين
أعلن صندوق العمل «تمكين» دعم إنشاء «أمانة للرعاية الصحية»، المنشأة المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد وخدمات التأهيل لذوي الهمم، حيث سيتم توفير فرص عمل للكفاءات البحرينية في المجال الصحي، وهو ما سيسهم في تطوير الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
وسينظم فريق عمل «أمانة للرعاية الصحية» يوماً لاستقبال طلبات التوظيف وذلك في 12 أكتوبر 2024 لاستقطاب أفضل الكفاءات للانضمام إلى فريق عمل المنشأة، حيث يمكن للراغبين في الانضمام لفريق العمل التقديم عبر الموقع الإلكتروني
amanahealthcarebh حتى تاريخ 8 أكتوبر. وتشمل الوظائف المتاحة الأطباء، والممرضين، واختصاصيي العلاج الطبيعي والتغذية، إلى جانب الإداريين.
ويدعم صندوق العمل «تمكين» منشأة «أمانة للرعاية الصحية» تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص توظيف نوعية للكفاءات المحلية، ودعم تطورهم الوظيفي في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مساندة المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
وبهذه المناسبة صرحت مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» قائلة: «يأتي دعم تمكين لمنشأة أمانة للرعاية الصحية استكمالاً للجهود الحثيثة لمساندة القطاع الصحي المتنامي والذي يضم أكثر من 15 , 800 موظف في مختلف الأدوار والتخصصات. ونفخر بالتعاون مع «أمانة للرعاية الصحية» لما ستكون لها من دور بارز في تقديم خدمات رعاية متكاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.»
وتعد أمانة للرعاية الصحية جزءا من مجموعة M42 ، شركة دولية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي ستطلق نشاطاتها المتخصصة في المملكة بالتعاون مع ممتلكات خلال العام القادم. حيث تضم «أمانة للرعاية الصحية» مرافق مستحدثة ومميزة، وتهدف إلى تخفيف الضغط الناجم عن المستشفيات من الإقامة الطبية طويلة الأمد.
وأكد الدكتور محمد الساعاتي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة M42 البحرين والرئيس التنفيذي لأمانة للرعاية الصحية البحرين، أن جلب النموذج العالمي الناجح لخدمات التأهيل والرعاية طويلة الأمد من M42 إلى البحرين لأول مرة سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال خلق وظائف عالية الجودة للبحرينيين. وأضاف: «نحن ملتزمون بتعزيز وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي في مملكة البحرين من خلال توظيف وتدريب وتطوير أفضل المواهب المحلية، بمن في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون وفرق الدعم».
الجدير بالذكر ان صندوق العمل (تمكين) قد أعلن مسبقاً إطلاق حزمة البرامج الأكبر من نوعها بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بهدف تطوير وتدريب
أكثر من 700 بحريني من الكوادر الوطنية في القطاع الصحي. يأتي هذا ضمن أهداف تمكين المتمثلة في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب دعم مؤسسات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.
MENAFN02102024000055011008ID1108741724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.