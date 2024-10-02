من خلال دعم صندوق العمل ((تمكين)) لمنشأة ((أمانة للرعاية الصحية))فرص وظيفية للكفاءات المحلية في القطاع الصحي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

فتح باب تقديم طلبات التوظيف 12 الجاري والشواغر الوظيفية تتضمن الأطباء والممرضين

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعم‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‮»‬،‭ ‬المنشأة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬وخدمات‭ ‬التأهيل‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وسينظم‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬يوماً‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبات‭ ‬التوظيف‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬لاستقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬المنشأة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الانضمام‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬التقديم‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭

‬ amanahealthcarebh حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتشمل‭ ‬الوظائف‭ ‬المتاحة‭ ‬الأطباء،‭ ‬والممرضين،‭ ‬واختصاصيي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والتغذية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الإداريين‭.‬

ويدعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬منشأة‭ ‬‮«‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسيّة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬نوعية‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية،‭ ‬ودعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مساندة‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرحت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬دعم‭ ‬تمكين‭ ‬لمنشأة‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬استكمالاً‭ ‬للجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬لمساندة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬المتنامي‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15 , 800‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأدوار‭ ‬والتخصصات‭. ‬ونفخر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬لما‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬رعاية‭ ‬متكاملة‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭.‬‮»‬

وتعد‭ ‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ M42 ،‭ ‬شركة‭ ‬دولية‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬أبوظبي‭ ‬مقراً‭ ‬لها،‭ ‬والتي‭ ‬ستطلق‭ ‬نشاطاتها‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬ممتلكات‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬القادم‭. ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬‮«‬أمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬مرافق‭ ‬مستحدثة‭ ‬ومميزة،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬المستشفيات‭ ‬من‭ ‬الإقامة‭ ‬الطبية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬الساعاتي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالإنابة‭ ‬لمجموعة‭ ‬ M42 ‭ ‬البحرين‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لأمانة‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬البحرين،‭ ‬أن‭ ‬جلب‭ ‬النموذج‭ ‬العالمي‭ ‬الناجح‭ ‬لخدمات‭ ‬التأهيل‭ ‬والرعاية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬من‭ ‬ M42 ‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬سيؤثر‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬وظائف‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للبحرينيين‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتعزيز‭ ‬وتحسين‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬وتدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية،‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأطباء‭ ‬والممرضون‭ ‬والفنيون‭ ‬وفرق‭ ‬الدعم‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬مسبقاً‭ ‬إطلاق‭ ‬حزمة‭ ‬البرامج‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬وتدريب

أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬بحريني‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬ضمن‭ ‬أهداف‭ ‬تمكين‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬