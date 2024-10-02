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دريد لحام لـ ((الأنباء)): لم أعد أتحمّل مشقة السفر

10/2/2024 11:36:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دمشق - هدى العبود
افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته الأربعين بعرض الفيلم السوري «يومين» للمخرج باسل الخطيب وبطولة الفنان الكبير دريد لحام، ويشارك الفيلم في المسابقتين الرسميتين للمهرجان، الذي يمتد من 1 حتى 5 الجاري، الأولى الأفلام الروائية الطويلة، والثانية الفيلم العربي التي تحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف.
وقال دريد لحام لـ «الأنباء» عن سبب اعتذاره: الظروف غير مؤاتية للحضور، بالإضافة إلى أنني صحيا لم أعد أتحمل مشقة السفر، ومحيطنا الإقليمي طغى على كل شيء، أشكر القيمين على المهرجان، وأنا أعتز بتكريمي من خلال مهرجان مرموق ورفيع المستوى ومحترم على مستوى العالم والوطن العربي، فهناك شخصيات فنية كبيرة أعطت الفن المصري والعربي الكثير وتستحق التكريم، وألف مبروك للمكرمين، والشكر موصول إلى القيمين على المهرجان.
بدوره، عبر المخرج باسل الخطيب عن سعادته باختيار أحد أفلامه للعرض خلال حفل افتتاح «الإسكندرية السينمائي»، لتكون المرة الثانية بعد عرض فيلمه «دمشق حلب»، بطولة الفنان دريد لحام، في افتتاح المهرجان بدورته الـ 34 عاما 2018، حيث نال جائزة «أفضل فيلم»، فيما حصد لحام جائزة التمثيل الكبرى، بينما نال الخطيب جائزة افضل مخرج.
وأكد باسل الخطيب أنها المرة الأولى في تاريخ السينما السورية والمهرجانات السينمائية المصرية، التي يتكرر فيها اختيار فيلم سوري لنفس البطل والمخرج، كفيلم افتتاح لمهرجان الإسكندرية، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان وجهت دعوة له وإلى بطل فيلمه الفنان دريد لحام لحضور الافتتاح في مصر، مؤكدا اعتذارهما عن عدم الحضور بسبب الوضع العام الذي تشهده المنطقة، وقال: «كنا نتمنى أنا والأستاذ دريد حضور المهرجان، وكان هناك ترقب كبير لحضورنا، لكن الظروف التي نشهدها حاليا شكلت حالة وجدانية منعتنا من الحضور».

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