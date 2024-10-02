دريد لحام لـ ((الأنباء)): لم أعد أتحمّل مشقة السفر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دمشق - هدى العبود
افتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته الأربعين بعرض الفيلم السوري «يومين» للمخرج باسل الخطيب وبطولة الفنان
الكبير دريد لحام، ويشارك الفيلم في المسابقتين الرسميتين للمهرجان، الذي يمتد من 1 حتى 5 الجاري، الأولى الأفلام الروائية الطويلة، والثانية الفيلم العربي التي تحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف.
وقال دريد لحام لـ «الأنباء» عن سبب اعتذاره: الظروف غير مؤاتية للحضور، بالإضافة إلى أنني صحيا لم أعد أتحمل مشقة السفر، ومحيطنا الإقليمي طغى على كل شيء، أشكر القيمين على المهرجان، وأنا أعتز بتكريمي من خلال مهرجان مرموق ورفيع المستوى ومحترم على مستوى العالم والوطن العربي، فهناك شخصيات فنية كبيرة أعطت الفن المصري والعربي الكثير وتستحق التكريم، وألف مبروك للمكرمين، والشكر موصول إلى القيمين على المهرجان.
بدوره، عبر المخرج باسل الخطيب عن سعادته باختيار أحد أفلامه للعرض خلال حفل افتتاح «الإسكندرية السينمائي»، لتكون المرة الثانية بعد عرض فيلمه «دمشق حلب»، بطولة الفنان دريد لحام، في افتتاح المهرجان بدورته الـ 34 عاما 2018، حيث نال جائزة «أفضل فيلم»، فيما حصد لحام جائزة التمثيل الكبرى، بينما نال الخطيب جائزة افضل مخرج.
وأكد باسل الخطيب أنها المرة الأولى في تاريخ السينما السورية والمهرجانات السينمائية المصرية، التي يتكرر فيها اختيار فيلم سوري لنفس البطل والمخرج، كفيلم افتتاح لمهرجان الإسكندرية، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان وجهت دعوة له وإلى بطل فيلمه الفنان دريد لحام لحضور الافتتاح في مصر، مؤكدا اعتذارهما عن عدم الحضور بسبب الوضع العام الذي تشهده المنطقة، وقال: «كنا نتمنى أنا والأستاذ دريد حضور المهرجان، وكان هناك ترقب كبير لحضورنا، لكن الظروف التي نشهدها حاليا شكلت حالة وجدانية منعتنا من الحضور».
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