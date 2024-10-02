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نورا: ((آخر رحلة 777)) تجمعني بالعلي لأول مرة

10/2/2024 11:36:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
تعيش الفنانة والمطربة نورا حاليا حالة من النشاط الفني على مستوى التمثيل والغناء. وعن جديدها تحدثت نورا لـ «الأنباء» قائلة: معروض علي المشاركة في ثلاثة مسلسلات لشهر رمضان المقبل منها اثنان بشكل شبه أكيد من الممكن أن أوقع خلال أيام على عقد واحد منهما أو على الاثنين إذا كان هناك تنسيق في مواعيد التصوير.
وأضافت: على مستوى التمثيل عندي مسرحية بعنوان «آخر رحلة 777» مع النجم الكبير د.طارق العلي في أول تعاون يجمعني معه، فلم يسبق لنا العمل معا من قبل، وكنت أحتاج الى ذلك ليكون إضافة مهمة في مشواري الفني، خاصة أن العلي معروف عنه بأنه صانع للنجوم، وأكثر الفنانين الشباب خرجوا من مسرحه، وأشعر بأن هذه المسرحية ستكون فرصة حلوة لي، وأتمنى التوفيق فيها، ومتحمسة لها جدا، خاصة أنني أحب الكوميديا وأعشق المسرح أكثر من التلفزيون، وكانت لي تجارب ناجحة فيه، والحمد لله، آخرها مسرحية كانت مع النجم أحمد العونان بعنوان «قابل للنشر»، عرضناها بمدينة حائل بالسعودية، وفي إمارة أبوظبي بدولة الامارات.
وعن فريق عمل مسرحية «رحلة 777» قالت نورا: معي من النجوم د.طارق العلي وخالد العجيرب ومحمد عاشور وإسماعيل سرور وشهد سلمان وفيصل السعد وسعيد الملا وسلطان الفرج، مكملة: «القروب» كله كوميدي، والمسرحية من تأليف ناصر البلوشي وإخراج خالد بو صخر، مستدركة: لو سنحت الفرصة لي للغناء في المسرحية لن أتردد بالتأكيد.
وحول موعد عرض المسرحية، أوضحت: إن شاء الله سنعرضهما في «موسم الرياض» نوفمبر المقبل، ولأول مرة أشارك في عرض مسرحي بمدينة الرياض، ولا تتصور مدى سعادتي بهذا الأمر، خاصة أن اغلب متابعي من المملكة في «السوشيال ميديا» يقترب عددهم من النصف مليون متابع، وأكثر المتابعين عندي من الرياض، وهذا الشيء يسعدني جدا.
وعن جديدها على مستوى الغناء، ردت: كان من المقرر أن أصور فيديو كليب في نوفمبر المقبل لأغنية «سينغل» جديدة أجواؤها رومانسية مع شركة «ميوزك الحنين» الجهة المنتجة لأعمالي للعام الثاني على التوالي، وهي شركة إنتاج عراقية كبرى للفنان والمخرج المعروف سوران علي شريف، إلا أن التصوير تم تأجيله لوقت لاحق، لكن عندي حفلتين خلال الشهر الجاري.

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