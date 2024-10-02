نورا: ((آخر رحلة 777)) تجمعني بالعلي لأول مرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ياسر العيلة
تعيش الفنانة
والمطربة نورا حاليا حالة من النشاط الفني على مستوى التمثيل والغناء. وعن جديدها تحدثت نورا لـ «الأنباء» قائلة: معروض علي المشاركة في ثلاثة مسلسلات لشهر رمضان المقبل منها اثنان بشكل شبه أكيد من الممكن أن أوقع خلال أيام على عقد واحد منهما أو على الاثنين إذا كان هناك تنسيق في مواعيد التصوير.
وأضافت: على مستوى التمثيل عندي مسرحية بعنوان «آخر رحلة 777» مع النجم الكبير د.طارق العلي في أول تعاون يجمعني معه، فلم يسبق لنا العمل معا من قبل، وكنت أحتاج الى ذلك ليكون إضافة مهمة في مشواري الفني، خاصة أن العلي معروف عنه بأنه صانع للنجوم، وأكثر الفنانين الشباب خرجوا من مسرحه، وأشعر بأن هذه المسرحية ستكون فرصة حلوة لي، وأتمنى التوفيق فيها، ومتحمسة لها جدا، خاصة أنني أحب الكوميديا وأعشق المسرح أكثر من التلفزيون، وكانت لي تجارب ناجحة فيه، والحمد لله، آخرها مسرحية كانت مع النجم أحمد العونان بعنوان «قابل للنشر»، عرضناها بمدينة حائل بالسعودية، وفي إمارة أبوظبي بدولة الامارات.
وعن فريق عمل مسرحية «رحلة 777» قالت نورا: معي من النجوم د.طارق العلي وخالد العجيرب ومحمد عاشور وإسماعيل سرور وشهد سلمان وفيصل السعد وسعيد الملا وسلطان الفرج، مكملة: «القروب» كله كوميدي، والمسرحية من تأليف ناصر البلوشي وإخراج خالد بو صخر، مستدركة: لو سنحت الفرصة لي للغناء في المسرحية لن أتردد بالتأكيد.
وحول موعد عرض المسرحية، أوضحت: إن شاء الله سنعرضهما في «موسم الرياض» نوفمبر المقبل، ولأول مرة أشارك في عرض مسرحي بمدينة الرياض، ولا تتصور مدى سعادتي بهذا الأمر، خاصة أن اغلب متابعي من المملكة في «السوشيال ميديا» يقترب عددهم من النصف مليون متابع، وأكثر المتابعين عندي من الرياض، وهذا الشيء يسعدني جدا.
وعن جديدها على مستوى الغناء، ردت: كان من المقرر أن أصور فيديو كليب في نوفمبر المقبل لأغنية «سينغل» جديدة أجواؤها رومانسية مع شركة «ميوزك الحنين» الجهة المنتجة لأعمالي للعام الثاني على التوالي، وهي شركة إنتاج عراقية كبرى للفنان والمخرج المعروف سوران علي شريف، إلا أن التصوير تم تأجيله لوقت لاحق، لكن عندي حفلتين خلال الشهر الجاري.
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