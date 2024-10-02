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منتدى الدوحة.. رؤية جديدة متميزة

10/2/2024 11:36:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سيكون منتدى الدوحة في نسخته الجديدة متميزا عن غيره من المنتديات، حيث يعود المنتدى في نسخته الثانية والعشرين، والذي سينعقد هذا العام كعادته تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي لطالما كان الداعم الأول للحركة الثقافية في الدولة، وساهم باستدامة إقامة هذا المنتدى نظرا لما يشكله من قيمة كبيرة تساعد على إثراء الحركة الثقافية من عدة نواح.
ولطالما قدم هذا المنتدى حلولا لصانعي التغيير والطريق للتقدم في شتى المجالات مثل التكنولوجيا، والطب، وغيرها الكثير من المجالات الإنسانية والاجتماعية. ومن باب الذكر بالشيء نقول إن مناقشة منتدى الدوحة للتحول إلى عصر جديد، هو بند عريض ومهم جدا للغاية، حيث يمثل مسألة تمس كل البشرية في جانب مهم من حياتهم الاجتماعية وهو أمر نتمنى أن يحقق الخير للإنسانية.. ومن جانب آخر تمثل محاور المنتدى قضايا لها أهمية وأبعادا كبيرة، فعلى سبيل المثال فإن موضوع محور التحالفات الدولية، ستكون له مادة مهمة للمحاضرين في المنتدى وستلقي الضوء على مسألة مهمة في العلاقات بين الدول أجمع.
وأيضا فإن مسألة النظام المالي والتنمية الاقتصادية تعتبر موضوعا ملحا جدا في العلاقات بين الدول ولها أهمية في تقديم الأفضل على هذا الصعيد للإنسانية جمعاء، إضافة لذلك نجد أيضا أن قضية الدفاع والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، يشكل محورا مهما على صعيد أعمال المنتدى لهذا العام ولكل المنتديات التي عقدت في السابق. وكلها حاجات يتطلبها المجتمع الدولي بأكمله، ولا ننسى محور الاستدامة وتغير المناخ الذي يستلزم عقد الكثير الكثير من الاجتماعات على مستوى المجتمع الدولي بأكمله وذلك نظرا لحساسية قضية المناخ لشعوب الأرض. وندرك أن القضايا التي يتناولها هذا المنتدى على المستوى الدولي هي قضايا أساسية وتهم البشرية جمعاء.
ولابد لنا هنا من تقديم الشكر للقائمين على هذا المنتدى في دولة قطر الشقيقة وعلى رأسهم صاحب المبادرة والمساهمة البناءة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله.
وأيضا ومن خلال هذه المناسبة الطيبة فإنه يسرنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للسفير في وزارة الخارجية في دولة قطر، إبراهيم فخرو، بوعبدالعزيز، عراب نجاح منتدى الدوحة للسنوات السابقة، على جهوده الواضحة لإنجاح المنتدى بالتعاون مع لجان التنظيم ليخرج بأفضل صورة ممكنة.. والله الموفق.


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