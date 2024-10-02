منتدى الدوحة.. رؤية جديدة متميزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) سيكون منتدى الدوحة في نسخته الجديدة متميزا عن غيره من المنتديات، حيث يعود المنتدى في نسخته الثانية والعشرين، والذي سينعقد هذا العام كعادته تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي لطالما كان الداعم الأول للحركة الثقافية في الدولة، وساهم باستدامة إقامة هذا المنتدى نظرا لما يشكله من قيمة كبيرة تساعد على إثراء الحركة الثقافية من عدة نواح.
ولطالما قدم هذا المنتدى حلولا لصانعي التغيير والطريق للتقدم في شتى المجالات مثل التكنولوجيا، والطب، وغيرها الكثير من المجالات الإنسانية والاجتماعية. ومن باب الذكر بالشيء نقول إن مناقشة منتدى الدوحة للتحول إلى عصر جديد، هو بند عريض ومهم جدا للغاية، حيث يمثل مسألة تمس كل البشرية في جانب مهم من حياتهم الاجتماعية وهو أمر نتمنى أن يحقق الخير للإنسانية.. ومن جانب آخر تمثل محاور المنتدى قضايا لها أهمية وأبعادا كبيرة، فعلى سبيل المثال فإن موضوع محور التحالفات الدولية، ستكون له مادة مهمة للمحاضرين في المنتدى وستلقي الضوء على مسألة مهمة في العلاقات بين الدول أجمع.
وأيضا فإن مسألة النظام المالي والتنمية الاقتصادية تعتبر موضوعا ملحا جدا في العلاقات بين الدول ولها أهمية في تقديم الأفضل على هذا الصعيد للإنسانية جمعاء، إضافة لذلك نجد أيضا أن قضية الدفاع والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، يشكل محورا مهما على صعيد أعمال المنتدى لهذا العام ولكل المنتديات التي عقدت في السابق. وكلها حاجات يتطلبها المجتمع الدولي بأكمله، ولا ننسى محور الاستدامة وتغير المناخ الذي يستلزم عقد الكثير الكثير من الاجتماعات على مستوى المجتمع الدولي بأكمله وذلك نظرا لحساسية قضية المناخ لشعوب الأرض. وندرك أن القضايا التي يتناولها هذا المنتدى على المستوى الدولي هي قضايا أساسية وتهم البشرية جمعاء.
ولابد لنا هنا من تقديم الشكر للقائمين على هذا المنتدى في دولة قطر الشقيقة وعلى رأسهم صاحب المبادرة والمساهمة البناءة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله.
وأيضا ومن خلال هذه المناسبة الطيبة فإنه يسرنا أن نتقدم بالشكر والتقدير للسفير في وزارة الخارجية في دولة قطر، إبراهيم فخرو، بوعبدالعزيز، عراب نجاح منتدى الدوحة للسنوات السابقة، على جهوده الواضحة لإنجاح المنتدى بالتعاون مع لجان التنظيم ليخرج بأفضل صورة ممكنة.. والله الموفق.
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