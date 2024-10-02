كنعان: العالم يحتفل بيوم اللاعنف والفلسطينيون يواجهون إبادة جماعية

MENAFN - Alghad Newspaper) قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله توفيق كنعان، إن المنظمات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية تجتهد برفع الشعارات وتخصيص الفعاليات المعنية بحقوق الإنسان وكرامته، رغم الواقع المؤلم الذي يجب النظر إليه بجدية وهو واقع يشهد الكثير من الانتهاكات والجرائم الممنهجة ضد الأفراد والمجتمعات والشعوب، يندرج معظمها تحت الدوافع الدينية والطائفية والفكرية والإحلالية.



ولفت في بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، الى أن من الفعاليات الدولية التي يحييها العالم في 2 تشرين الأول من كل عام ما يسمى (يوم اللاعنف الدولي)، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2007، بهدف التوعية والرغبة بتأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف بين الانسان وأخيه الانسان.



وقال إن كل هذه الشعارات تتساقط وتتهاوى أمام مشاهد القصف والقتل والدمار في قطاع غزة وكل مدن فلسطين المحتلة ولبنان بفعل آلة الاحتلال الإسرائيلية، والمدعومة للأسف من دول طالما تغنت بشعارات الحرية والديمقراطية والنهوض بالإنسانية.



وبين أن ما يجري في فلسطين المحتلة يخرج من دائرة العنف ليجسد نموذجاً للإبادة الجماعية والتطهير العرقي أمام نظر العالم ومنظماته، وفي إطار تفعيل غير مفهوم لنظرية المصالح على حساب دماء الأبرياء وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز لإسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) أداة العنف والكراهية والاستعمار الوحشي المعاصر بحجة زائفة هي الدفاع عن النفس.



وأشار كنعان إلى أن اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي واقع إنساني عصيب تتزايد معه ظاهرة العنف سواء ما يوصف منه بالفردي أو الجماعي، تنبه الرأي العالمي من خطورة نموذج العنف الذي تمارسه الدول، والمتمثل بسلطة الاحتلال إسرائيلي، والتي نتج عن أفعالها البربرية مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى وملايين المهجرين من أبناء الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الظلم والاستعمار منذ عام 1948حتى الأن.



وأوضح البيان، أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن سيادة القانون الدولي وفرض إرادة العدالة وتفعيل العقوبات الرادعة هو علاج ظاهرة العنف والقتل الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة أن تفشي مرض العنف الوبائي ينشر معه وبشكل متزامن الكراهية والإرهاب والتطرف ويعيق إمكانية وجود السلام والأمن، ومسؤولية مواجهة العنف بأنواعه تقع على عاتق الجميع دولاً وأفراد، وكل دعاة السلام وثقافة التعايش ونشطاء حقوق الإنسان، وعلى الإعلام بكل أنواعه التصدي لجرائم العنف وفضح مرتكبيها وتوثيق جرائمهم تمهيداً لمحاكمتهم ومعاقبتهم.



وأكد البيان أن الأردن سيبقى شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، المساند للشعب الفلسطيني ضد ما يمارس عليهم من عنف، والموقف الهاشمي الراسخ متصل بتاريخ عريق نموذجي للسلام والعدالة بما في ذلك مضامين رسالة عمّان والخطابات والدعوات الملكية الهاشمية للعالم في كافة المحافل الدولية بتبني مسار السلام العادل والسعي نحو ضمان أمن المنطقة وعدم انجراراها لحرب دينية تتسبب بها السياسات العنصرية الإسرائيلية والمطامع الصهيونية.