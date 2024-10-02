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الإمارات تنقذ شابا فلسطينيا في غزة من بتر ساقه وتعالجه في مستشفياتها

10/2/2024 11:35:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبوظبي - في لحظة واحدة، تغير كل شيء في حياة الشاب الفلسطيني جهاد صقر. كان جهاد، الذي لم يتجاوز الـ17 من عمره، يتجول بين أحياء غزة عندما استهدفته رصاصة قناص من قوات الاحتلال.
الرصاصة المتفجرة أصابت ساقه اليمنى مباشرة، لتتركه ملقى على الأرض في بحر من الدماء، وأسعف جهاد إلى أقرب وحدة صحية، ولكن الظروف الصعبة ونقص المعدات الطبية في غزة جعلت احتمال بتر ساقه هو الحل الأقرب، إلا إذا حدثت معجزة، تعيد الحياة الطبيعية إلى جهاد.
جاءت الإمارات بلسماً شافياً كما هو تاريخها، وضمن مبادرة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة لعلاج 1000 طفل من الجرحى و1000 من مرضى السرطان من قطاع غزة واستضافة مرافقيهم في الإمارات، ونقل جهاد إلى مدينة برجيل الطبية في أبوظبي بعد رحلة عبر مصر.
وفور وصوله، بدأ الفريق الطبي بقيادة د. مايكل أوجلو، المختص بجراحة العظام، بإعداد خطة علاجية متكاملة. كان التحدي الأكبر هو إنقاذ ساق جهاد من البتر، ومعالجة الكسر المفتوح لتجنّب أي مخاطر من تهتّك الأنسجة والعضلات وتسمم نخاع عظم الساق، بالإضافة للتأكد من عدم حدوث مضاعفات خطرة.
وبفضل العلاج الدقيق والتقنيات المتطورة، تمكن الأطباء من تثبيت الكسر بمثبت خارجي دائري، وتجنب أي مضاعفات، وبدأ جهاد يتعافى ببطء، ليقف على قدميه مرة أخرى بعد أن كان قد فقد الأمل في المشي.
يقول جهاد، الذي استعاد ساقه "شكراً لكل من ساهم بعلاجي في غزة ودولة الإمارات. لقد أنقذوا حياتي وساقي، وها أنا أقف منتصب القامة من جديد، ولن أنسى لدولة الإمارات هذا الموقف، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، في هذه الأزمة، وطوال تاريخها معنا".

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