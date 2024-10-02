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عودة للمسلسلات الخربوطة

10/2/2024 8:11:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عودة‭ ‬للمسلسلات‭ ‬الخليجية‭ ‬ذات‭ ‬الأفكار‭ (‬الخربوطة‭)‬،‭ ‬ومحاولة‭ ‬غرس‭ ‬أفكار‭ ‬بالية‭ ‬ومستهلكة‭ ‬لمجتمع‭ ‬ذكوري‭ ‬بحت‭.‬

شاهدت‭ ‬بعض‭ ‬اللقطات‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ (‬يازعم‭) ‬مكسر‭ ‬الدنيا‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا،‭ (‬لن‭ ‬أذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يستاهل‭) ‬كل‭ ‬الأبطال‭ ‬الرجال‭ ‬فيه‭ ‬خونة‭ ‬وأنذال‭ ‬ولعب‭ ‬وشرب‭ ‬وعربدة‭ ‬وكأن‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬العادية‭ ‬والطبيعية‭ ‬لكل‭ ‬الرجال،‭ ‬والنساء‭ ‬المفروض‭ ‬أنهن
عصماوات‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬طول‭ ‬العمر‭.‬

البطلة‭ ‬لها‭ ‬ماض‭ ‬واحد‭ ‬أسود،‭ ‬حبت‭ ‬واحد‭ ‬واستغلها‭ ‬وصورها‭ ‬لكنها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تزوجت‭ ‬أحبت‭ ‬زوجها‭ ‬وصانته‭ ‬وصانت‭ ‬بيته‭ ‬وعرضه‭ ‬وربت‭ ‬ابنته‭ ‬على‭ ‬الصراط‭ ‬المستقيم‭ ‬وأصبحت‭ ‬نعم‭ ‬الزوجة‭ ‬والأم‭ ‬أما‭ ‬زوجها‭ ‬الدكتور‭ ‬فهو‭ ‬راعي‭ ‬ماض‭ ‬أسود‭ (‬عادي‭ ‬الريال‭ ‬ما‭ ‬يعيبه‭ ‬شيء‭) ‬والمصيبة‭ ‬أنه‭ ‬راعي‭ ‬حاضر‭ ‬حالك‭ ‬السواد‭ ‬فحم،‭ ‬ويعيش‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬زميلته‭ ‬في‭ ‬العيادة،‭ ‬لكنه‭ ‬لما‭ ‬اكتشف‭ ‬ماضي‭ ‬زوجته‭ ‬وغلطتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬هاج‭ ‬وغار‭ ‬وغضب‭ ‬ولم‭ ‬يسامحها‭ ‬على‭ ‬غلطتها‭ ‬الشنيعة،‭ ‬وحتى‭ ‬عندما‭ ‬حاول‭ ‬أن‭ ‬يسامحها‭ ‬أخذ‭ ‬يذلها‭ ‬ويهينها‭ ‬ويكسرها‭ ‬دوما‭ ‬ويعاقبها‭ ‬بكل‭ ‬وسائل‭ ‬التعذيب‭ ‬النفسي‭ ‬ويعايرها‭ ‬بغلطتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬وكأنه‭ ‬ملاك‭ ‬منزل‭ ‬من‭ ‬السماء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬أغلاط‭.‬

الكارثة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬السخيفة‭ ‬من‭ ‬المسلسلات‭ ‬تحاول‭ ‬دوما‭ ‬غرس‭ ‬أفكار‭ ‬قديمة‭ ‬وخاطئة‭ ‬في‭ ‬عقول‭ ‬الناس‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الرجل‭ ‬أن‭ ‬يفعل‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬الغلط‭ ‬بلا‭ ‬أي‭ ‬حسيب‭ ‬أو‭ ‬رقيب‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬مبررات‭ ‬لأنه‭ ‬رجل‭ ‬ماضيه‭ ‬الأسود‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يعلنه،‭ ‬بل‭ ‬يفتخر‭ ‬به‭ ‬أمام‭ ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬زوجته‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬أن‭ ‬تغار‭ ‬أو‭ ‬تلومه‭ ‬فهو‭ ‬رجل‭ ‬ماضيه‭ ‬فخره‭ ‬وملك‭ ‬له‭ ‬وحاضره‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬فيه‭ ‬فهو‭ ‬نزوة‭ ‬وعلى‭ ‬الزوجة‭ ‬أن‭ ‬تسامحه‭ ‬عليه‭ ‬لتحافظ‭ ‬على‭ ‬بيتها،‭ ‬أما‭ ‬المرأة‭ ‬فلو‭ ‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬أو‭ ‬الحاضر‭ ‬فقد‭ ‬حكمت‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬بالإعدام‭ ‬شنقا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رحمة‭.‬

الكارثة‭ ‬أننا‭ ‬كنا‭ ‬نناقش‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصديقات‭ ‬وقالت‭ ‬إحداهن‭: ‬صج‭ ‬الرجل‭ ‬مسكين‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬ينسى‭ ‬غلطة‭ ‬الزوجة‭ ‬كرامته‭ ‬ما‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬أصلا‭ ‬يسامحها‭ ‬لازم‭ ‬يطلقها‭! ‬فشعرت‭ ‬بغصة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قلبي‭ ‬كيف‭ ‬لامرأة‭ ‬مثقفة‭ ‬وأم‭ ‬تقول‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬وهي‭ ‬مقتنعة‭ ‬به‭ ‬وستربي‭ ‬جيلا‭ ‬بهذه‭ ‬الأفكار؟‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬حبيبتي‭ ‬هل‭ ‬الإنسان‭ ‬معصوم‭ ‬من‭ ‬الخطأ؟‭ ‬هل‭ ‬الرجل‭ ‬له‭ ‬كرامة‭ ‬والمرأة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬كرامة‭ ‬لتسامح‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬أخطائه؟‭ ‬هل‭ ‬الرجل‭ ‬لديه‭ ‬مشاعر‭ ‬غير‭ ‬المرأة؟‭ ‬كيف‭ ‬نبرر‭ ‬للرجل‭ ‬الخيانة‭ ‬بنزوة‭ ‬ونعاقب‭ ‬المرأة‭ ‬عليها‭ ‬بالعار‭ ‬والموت؟‭ ‬

المرأة‭ ‬أو‭ ‬الأم‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬تربي‭ ‬الرجل‭ ‬الخائن‭ ‬أو‭ ‬المخلص‭ ‬عندما‭ ‬تغرس‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬طفولته‭ ‬المبادئ‭ ‬والإخلاص‭ ‬والأمانة‭ ‬وعندما‭ ‬تغرس‭ ‬الأنانية‭ ‬وحب‭ ‬الذات‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬طفولته‭ ‬عندما‭ ‬تفرق‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬أخواته‭ ‬البنات‭ ‬وتبرر‭ ‬أخطاءه‭ ‬وتشجعه‭ ‬على‭ ‬الخطأ‭ (‬والمغازل‭) ‬منذ‭ ‬الصغر‭ ‬وبأنه‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬علاقات‭ ‬محرمة‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭ ‬لأنه‭ ‬ببساطة‭ (‬رجل‭).. ‬ثم‭ ‬تنتج‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬رجلا‭ ‬أنانيا‭ ‬وبنات‭ ‬متقبلات‭ ‬لفكرة‭ ‬خيانة‭ ‬الرجل‭ ‬مع‭ ‬الاسف‭ ‬الشديد‭ ‬بل‭ ‬والدفاع‭ ‬عنه‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الكارثة‭ ‬الحقيقية‭. ‬

رب‭ ‬العالمين‭ ‬عاقب‭ ‬الزاني‭ ‬والزانية‭ ‬بنفس‭ ‬العقاب،‭ ‬فلماذا‭ ‬نفرق‭ ‬نحن‭ ‬البشر‭ ‬بينهما؟‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭ ‬أعطى‭ ‬نفس‭ ‬المشاعر‭ ‬للرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬لماذا‭ ‬نفرق‭ ‬نحن‭ ‬البشر‭ ‬بينهما؟‭ ‬

رب‭ ‬العالمين‭ ‬أعطى‭ ‬للرجل‭ ‬نفس‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬لماذا‭ ‬نحن‭ ‬البشر‭ ‬نفرق‭ ‬بينهما؟

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