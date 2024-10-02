تبادل هدايا الهجمات بين إيران وإسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بلدان‭ ‬يقرران‭ ‬تبادل‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الهدايا‭ ‬وفق‭ ‬سيناريو‭ ‬متفق‭ ‬عليه‭ ‬مسبقا،‭ ‬والكل‭ ‬يخرج‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬سعيدا‭ ‬ويقول‭ ‬إنه‭ ‬حقق‭ ‬أهدافه‭.‬

‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬واسرائيل‭.‬

‭ ‬قبل‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬أعلنت‭ ‬أمريكا‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬سوف‭ ‬تشن‭ ‬هجوما‭ ‬وشيكا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وبعد‭ ‬الهجوم‭ ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬تبادلت‭ ‬الرسائل‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬وأبلغتها‭ ‬بتفاصيل‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬سوف‭ ‬تشنه‭. ‬وبالطبع‭ ‬نقلت‭ ‬أمريكا‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬مباشرة‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل،‭ ‬واستعدت‭ ‬له‭.‬

وقع‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬وسط‭ ‬تهويل‭ ‬من‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬مئات‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها،‭ ‬وانتهى‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يوقع‭ ‬أي‭ ‬خسائر‭ ‬يعتد‭ ‬بها،‭ ‬لا‭ ‬مادية‭ ‬ولا‭ ‬بشرية‭.‬

بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬سوف‭ ‬ترد‭ ‬عليه‭ ‬وأنه‭ ‬سوف‭ ‬تنسق‭ ‬ردها‭ ‬مسبقا‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭.‬

وكما‭ ‬هو‭ ‬متوقع‭ ‬سيكون‭ ‬الرد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأغلب‭ ‬محدودا‭ ‬ربما‭ ‬يستهدف‭ ‬منشأة‭ ‬أو‭ ‬منشأتين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إيقاع‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭.‬

الذي‭ ‬حدث‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬أفضل‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لإيران‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لإسرائيل‭.‬

النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬تعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬القوى‭ ‬الموالية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بسبب‭ ‬تردده‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬اغتيال‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬ونصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والضربات‭ ‬التي‭ ‬وجهتها‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬وظهرت‭ ‬انقسامات‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬إيران‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬التردد‭ ‬وضرورة‭ ‬أن‭ ‬ترد‭ ‬إيران‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬سادت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإحباط‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬القوى‭ ‬العميلة‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬وسط‭ ‬تقارير‭ ‬كثيرة‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬مستعدة‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬مصالحها‭ ‬الخاصة‭.‬

الهجوم‭ ‬الأخير‭ ‬أتاح‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬صادق‭ ‬حين‭ ‬هدد‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وإنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬صواريخه‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭.‬

إسرائيل‭ ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬الفرصة‭ ‬لأن‭ ‬تؤكد‭ ‬صحة‭ ‬خطابها‭ ‬الذي‭ ‬تروج‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬مستهدفة‭ ‬وأنها‭ ‬تتعرض‭ ‬لتهديدات‭ ‬جسيمة‭ ‬و«تدافع‮»‬‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬أي‭ ‬ثمن‭ ‬جدي‭ ‬لقاء‭ ‬ذلك‭. ‬وحين‭ ‬توجه‭ ‬ضربة‭ ‬لإيران‭ ‬سوف‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬ردت‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تبقى‭ ‬الأوضاع‭ ‬منضبطة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭.‬

إذن،‭ ‬الطرفان‭ ‬رابحان‭ ‬من‭ ‬عميلة‭ ‬تبادل‭ ‬هدايا‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭. ‬

نحن‭ ‬العرب‭ ‬الضحية‭ ‬لكل‭ ‬هذا‭.‬

إيران‭ ‬تحتل‭ ‬أربع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وتفعل‭ ‬ما‭ ‬تشاء‭ ‬تعزيزا‭ ‬لوجودها‭ ‬ونفوذها‭ ‬عبر‭ ‬القوى‭ ‬العميلة‭ ‬لها،‭ ‬وتستغل‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬لخدمة‭ ‬استراتيجيتها،‭ ‬وللدخول‭ ‬في‭ ‬مساومات‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬والغرب‭ ‬لتعزيز‭ ‬مصالحها‭.‬

وإسرائيل‭ ‬تستبيح‭ ‬الأراضي‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رادع،‭ ‬وتنفذ‭ ‬مخططاتها‭.‬

إيران‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تنفذان‭ ‬بنجاح‭ ‬مخططاتهما‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

كتبت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬أننا‭ ‬نشهد‭ ‬لعبة‭ ‬كبرى،‭ ‬أطرافها‭ ‬إيران‭ ‬وأمريكا‭ ‬وإسرائيل‭. ‬ونحن‭ ‬نشهد‭ ‬اليوم‭ ‬فصلا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

استمرار‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬يعني‭ ‬أخطارا‭ ‬وجودية‭ ‬رهيبة‭ ‬تهدد‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭. ‬إذا‭ ‬استمر‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الله‭ ‬وحده‭ ‬يعلم‭ ‬أي‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬سوف‭ ‬تضيع‭ ‬تباعا‭.‬

وسط‭ ‬كل‭ ‬هذا،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬تفعل‭ ‬شيئا‭ ‬سوى‭ ‬التفرج‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬العربية،‭ ‬وتصدر‭ ‬بيانات‭ ‬إنشائية‭ ‬لا‭ ‬معنى‭ ‬لها‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يلتفت‭ ‬إليها‭ ‬أصلا‭.‬